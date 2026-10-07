La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo como eje el homenaje al capitán, pero también dejó una manifestación de descontento dirigida hacia Claudio “Chiqui” Tapia. Sectores de los hinchas presentes en el estadio Monumental entonaron cánticos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) antes y después del partido ante Benín.

La primera manifestación se produjo cuando todavía ingresaba público al estadio. De acuerdo con registros periodísticos, los cánticos comenzaron en la tribuna Centenario y posteriormente fueron escuchándose en otros sectores del Monumental.

No se trató, según las distintas coberturas, de una expresión unánime de todos los asistentes, aunque el canto alcanzó suficiente intensidad como para escucharse en diferentes puntos del estadio.

El episodio se produjo en una jornada organizada especialmente alrededor del último encuentro de Messi con la camiseta argentina. El seleccionado nacional terminó imponiéndose 3-0 ante Benín, aunque el resultado quedó en segundo plano frente a los homenajes preparados para el capitán.

La protesta contra Tapia reapareció una vez terminado el encuentro. Durante el espectáculo de drones organizado como parte de la despedida, la aparición inicial de la imagen de una empresa patrocinadora provocó silbidos desde las tribunas. En ese contexto volvieron a escucharse cánticos dirigidos contra el titular de la AFA.

Un malestar con diferentes antecedentes

Las razones concretas de quienes participaron de los cánticos no fueron expresadas de manera formal. Sin embargo, la protesta se produjo después de distintas controversias relacionadas con la organización de los últimos partidos de la Selección.

Entre ellas aparecen los cuestionamientos por los valores de las entradas para la despedida de Messi y la reventa. Antes del encuentro se detectaron publicaciones en el mercado informal con precios varias veces superiores a los valores oficiales.

Además, en las últimas semanas existieron críticas por la elección de algunos rivales para los amistosos y por los inconvenientes que rodearon la presentación de Burkina Faso.

De todos modos, atribuir los cánticos exclusivamente a esos episodios constituye una versión no confirmada, ya que no existe un pronunciamiento colectivo de los espectadores que permita determinar una única causa.

Por otro lado, las críticas hacia Tapia ya se habían escuchado anteriormente en diferentes estadios del fútbol argentino.

La despedida de Messi terminó así con dos imágenes simultáneas: el reconocimiento de los hinchas al capitán argentino y una nueva expresión de rechazo, desde parte de las tribunas, hacia la conducción de la AFA.