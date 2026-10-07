Santa Fe comienza a delinear su calendario electoral para 2027, año en el que se renovarán las principales autoridades provinciales y municipales. El esquema informado establece como fechas centrales el 12 de febrero para la presentación de listas, el 18 de abril para las elecciones primarias y el 13 de junio para los comicios generales.

En las elecciones se definirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. Además, en Rosario se elegirán estatuyentes para la elaboración de la primera Carta Orgánica de la ciudad.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó públicamente que el proceso electoral provincial comenzará en febrero y tendrá sus dos instancias electorales en abril y junio. Sin embargo, aclaró que el decreto de convocatoria todavía no está firmado.

Según explicó el mandatario, el Ministerio de Gobierno analizó el calendario de feriados y fines de semana largos con el objetivo de evitar coincidencias que puedan afectar la participación electoral.

El cronograma que trascendió establece también el 7 de febrero como fecha límite para la inscripción de alianzas electorales. Cinco días después, el 12, vencería el plazo para presentar las listas de candidatos.

Posteriormente, el 18 de abril se desarrollarían las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que el 13 de junio tendría lugar la elección general provincial.

Los comicios santafesinos estarán separados de las elecciones nacionales previstas para octubre de 2027. Pullaro sostuvo que uno de los criterios es mantener diferenciados los debates provinciales y nacionales, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

La definición del calendario comenzó además a generar posicionamientos políticos. El senador nacional Marcelo Lewandowski consideró que las fechas se encuentran dentro de los parámetros de procesos electorales anteriores. Por otro lado, el diputado nacional Diego Giuliano cuestionó la forma en que fue elaborado el esquema y reclamó una instancia de diálogo con sectores de la oposición.

El senador provincial Felipe Michlig ya había anticipado el 13 de junio como posible fecha para las elecciones generales, una posibilidad que posteriormente apareció incluida en el cronograma difundido.

Con este escenario, las fuerzas políticas santafesinas tendrán por delante los próximos meses para avanzar en la conformación de alianzas y candidaturas. Desde la presentación de listas hasta la elección general transcurrirán aproximadamente cuatro meses.

La instancia pendiente será la formalización del calendario mediante el correspondiente decreto de convocatoria, que permitirá establecer oficialmente todos los plazos del proceso electoral santafesino de 2027.