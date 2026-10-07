El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron un convenio mediante el cual la Provincia otorgará un aporte reembolsable de $510 millones para que el municipio capitalino adquiera una nueva planta asfáltica de material en frío.

Durante la actividad, Pullaro también defendió la política de infraestructura de su administración y aseguró que su gestión es la que realizó “más obras públicas en la historia de la provincia” durante sus tres años de gobierno. La afirmación corresponde al mandatario provincial y no fue acompañada, durante el anuncio, por una comparación histórica integral entre diferentes administraciones.

Según la información oficial, la nueva planta permitirá pasar de una capacidad actual de 6 toneladas de asfalto por día a unas 50 toneladas por hora. Para producir el material necesario para intervenir una cuadra se necesitarían alrededor de dos horas y media, frente a los aproximadamente 20 días que demanda actualmente.

Poletti explicó, además, que la planta municipal en funcionamiento data de 1982 y sostuvo que la nueva tecnología permitirá reducir alrededor de un 75 % el costo de producción por tonelada. La intención del Municipio es tener el equipamiento instalado durante diciembre y comenzar a utilizarlo en enero de 2027.

Por otro lado, Provincia otorgó una garantía para que la Municipalidad acceda a un préstamo de $1.061.484.902,50 con el Banco de Santa Fe. Los fondos estarán destinados a incorporar maquinaria para responder ante posibles contingencias hídricas asociadas con el fenómeno de El Niño.

Entre los equipos previstos figuran un rodillo neumático, un autoelevador, un camión con caja volcadora y grúa hidráulica, dos camionetas con equipo hidroelevador, una retroexcavadora a orugas y un acoplado carretón.

En este marco, Pullaro sostuvo que la Provincia busca mantener el ritmo de inversión pública pese al escenario económico nacional. El gobernador afirmó que el 75 % de las obras ejecutadas durante su administración fueron financiadas con recursos propios y atribuyó esa posibilidad a una política de reducción y priorización del gasto.

También aseguró que, de haberse mantenido determinadas variables de recaudación y coparticipación de 2023, Santa Fe tendría actualmente $746.000 millones adicionales en sus cuentas. Se trata de un cálculo presentado por el propio gobernador durante la actividad.

El mandatario planteó que la estrategia provincial apunta a sostener políticas contracíclicas y la inversión en infraestructura para preservar actividad y empleo mientras espera una recuperación de la economía nacional.

La incorporación de la planta asfáltica y del equipamiento hídrico se suma a las intervenciones que Provincia y Municipio vienen desarrollando para mejorar las calles y reforzar la capacidad de respuesta de la capital santafesina frente a posibles períodos de lluvias intensas.