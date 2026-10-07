Marcos Rojo terminó su etapa en Racing y quedó en condiciones de regresar a Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó y con el que afrontará su tercer ciclo como futbolista profesional. La operación se destrabó a pocos días de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

El defensor, de 36 años, tenía contrato con Racing hasta diciembre de 2026, por lo que su salida requería un acuerdo con la institución de Avellaneda. Luego de varios días de negociaciones, las partes resolvieron la desvinculación y despejaron el camino para su regreso a La Plata.

Según información publicada por distintos medios deportivos, la operación contempla un resarcimiento cercano a los 800.000 dólares para Racing. También existirían pagos adicionales relacionados con determinados objetivos deportivos. Al no conocerse públicamente el detalle contractual completo de la negociación, esas condiciones deben considerarse información periodística y no cifras oficialmente comunicadas por los clubes.

Rojo ya había dado una señal de su inminente regreso al presentarse en el estadio UNO para observar la victoria de Estudiantes por 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.

Su incorporación tiene además una explicación deportiva inmediata. Alexander Medina no podrá contar con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios en el encuentro de ida frente a Flamengo debido a que ambos deben cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En este marco, Estudiantes buscó incorporar un marcador central con experiencia para ampliar las alternativas defensivas del entrenador antes de una de las series más importantes de la temporada.

ESTUDIANTES DE LA PLATA MARCOS ROJO VUELVE AL PINCHA El defensor regresa al club que lo vio nacer para iniciar su tercer ciclo 36 AÑOS DEFENSOR POSICIÓN 2027 CONTRATO HASTA 3° CICLO EN EL CLUB OBJETIVO INMEDIATO:

La semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

La serie ante Flamengo comenzará el jueves 15 de octubre a las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi. La revancha se disputará una semana después, el jueves 22, también desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Para Rojo será su tercera etapa en Estudiantes. Surgido de las divisiones inferiores del club, integró el plantel campeón de la Copa Libertadores 2009 y posteriormente desarrolló una extensa carrera que incluyó pasos por Europa, Boca y Racing.

Su regreso también tendrá un componente particular por su relación con una parte de los hinchas. Su posterior llegada a Boca había generado cuestionamientos entre simpatizantes del Pincha, por lo que esta nueva etapa volverá a colocar al defensor frente al público del club que lo formó.

Con la desvinculación de Racing encaminada y su incorporación a Estudiantes, el objetivo inmediato será integrarse al plantel de Medina y ponerse a disposición para la serie ante Flamengo.