Estudiantes de La Plata consiguió una victoria importante en el Torneo Clausura 2026 al derrotar por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio UNO, por la fecha 11 de la Zona A. El resultado se definió completamente en el tramo final, con los goles de Edwuin Cetré y Fabricio Pérez.

El encuentro tuvo un desarrollo mucho más equilibrado de lo que refleja el marcador definitivo. Durante la primera mitad, Gimnasia consiguió incomodar al conjunto local e incluso dispuso de una oportunidad clara a través de Agustín Módica, quien quedó mano a mano con Fernando Muslera. El arquero de Estudiantes respondió y evitó la apertura del marcador.

Además, el Pincha sufrió la salida de Ezequiel Piovi durante el primer tiempo por una molestia física. Bautista Kociubinski ingresó en su reemplazo.

Estudiantes mejoró durante el complemento y comenzó a jugar más cerca del arco defendido por César Rigamonti. Adolfo Gaich llegó a convertir, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada.

Alexander Medina buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Guido Carrillo y Fabricio Pérez. Los cambios terminaron teniendo incidencia directa en la resolución del encuentro.

El partido también tuvo momentos de preocupación. Carrillo y Módica protagonizaron un fuerte choque de cabezas y el delantero de Gimnasia debió abandonar el campo. Poco después llegó la acción que cambió definitivamente el resultado.

A los 83 minutos, el árbitro sancionó penal para Estudiantes por una infracción sobre Carrillo. Edwuin Cetré tomó la pelota y convirtió el 1-0.

Con Gimnasia buscando el empate, aparecieron los espacios. Cuando se cumplían los 90 minutos, Fabricio Pérez encabezó un contraataque, quedó frente a Rigamonti y definió para establecer el 2-0.

El propio Pérez completó su noche en el cuarto minuto de descuento. El futbolista apareció dentro del área y, de cabeza, marcó el 3-0 definitivo.

De esta manera, Estudiantes consiguió tres puntos que le permiten acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A. Gimnasia de Mendoza, por su parte, quedó con 17 unidades y se mantiene dentro de la zona de playoffs.

En la próxima jornada, el conjunto platense visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia recibirá a Newell's en Mendoza.