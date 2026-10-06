Santa Fe repara la A012 y la ruta provincial 91

El Gobierno de Santa Fe mantiene tres frentes de reparación en corredores del sur provincial: dos sobre la Ruta Nacional A012, en Roldán y en el cruce con la Ruta Nacional 34, y otro en la Ruta Provincial 91, entre La Ribera y Totoras. Las tareas incluyen demolición del pavimento deteriorado y reconstrucción de las bases en sectores utilizados por el transporte de cargas hacia el Gran Rosario.

La intervención sobre la A012 quedó a cargo de la Provincia mediante un convenio con Nación, según informó el Ministerio de Obras Públicas. En esa vía, que conecta con los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo, la empresa Pose S.A. ejecuta los dos frentes de reconstrucción. También se realizan trabajos de iluminación y limpieza.

Sobre la Ruta Provincial 91 trabaja Savyc S.A., que previamente intervino la intersección de la Ruta Provincial 16 con la A012. Esa obra concluyó a mediados de septiembre. Los trabajos forman parte del programa de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para atender corredores con tránsito agroindustrial y portuario.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, explicó en la comunicación oficial que el deterioro estructural y la circulación constante de vehículos pesados requieren intervenciones más profundas. Según señaló, en los sectores afectados no resulta suficiente colocar una nueva carpeta: es necesario reciclar materiales, reconstruir las bases y ejecutar pavimento nuevo.

Las reparaciones combinan mantenimiento superficial con reconstrucciones desde la base, de acuerdo con el estado de cada tramo. Seghezzo precisó que los frentes utilizan técnicas de reciclado con cal y bases estabilizadas con cemento. La Zona VI-Rosario de Vialidad comprende los departamentos Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución y Caseros.

Según las cifras difundidas por la Provincia, entre 2024 y 2025 se ejecutaron 12 contratos de reparación por más de 105.000 millones de pesos y se recuperaron unos 1.500 kilómetros de distintos tramos de rutas. Durante 2026 se incorporaron otros seis grupos de reparaciones, además de la A012. El Gobierno situó la inversión acumulada en más de 150.000 millones de pesos en tres años.

El programa vial del sur también incluye la segunda etapa del Camino de la Cremería, entre la Ruta Provincial 10 y la A012, y la transformación de la avenida Jorge Newbery, en Rosario, que se encuentra en su tramo final según el parte oficial.

La Provincia informó, además, que la primera etapa del Desvío Giardino registra un avance del 90 % y que la segunda está próxima a comenzar. Para el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, cuya primera etapa ya fue inaugurada, anunció el inicio de la segunda durante octubre.