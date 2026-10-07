Lionel Messi se despidió de la selección argentina después del triunfo por 3-0 ante Benín en el estadio Monumental. Frente a más de 85 mil espectadores, recordó a su papá Jorge, agradeció a sus compañeros y a los hinchas y pidió respaldo para quienes continúen en el equipo. La despedida también reunió a familias en Rosario, donde el encuentro se transmitió en una pantalla gigante.

El capitán tomó el micrófono después de un espectáculo de drones y de la actuación de Soledad Pastorutti. Con la voz entrecortada, habló del significado de dejar la camiseta albiceleste después de más de dos décadas. La emoción lo obligó a detenerse unos segundos antes de seguir.

“En lo primero que pienso es en mi viejo. Nunca dejé de luchar y pelear”, expresó Messi ante el público. Dijo que dejar de jugar con la selección le generará un dolor muy grande y que le gustaría seguir toda la vida. También agradeció el acompañamiento recibido durante su carrera internacional, incluso en los momentos más difíciles.

Al explicar su decisión, el rosarino sostuvo que sentía que había llegado el momento de cerrar esa etapa. Sobre el último Mundial, afirmó que Argentina estuvo cerca de volver a ser campeona y describió el partido con Inglaterra como un desgaste emocional y físico que dejó al plantel con lo justo. Defendió, además, la entrega de sus compañeros durante aquella competencia.

Messi recordó el primer encuentro disputado en el Monumental después de la conquista de Qatar 2022 como uno de los días más felices de su carrera. En contraste, describió la despedida como el más triste y aseguró que, desde ahora, acompañará al seleccionado como hincha.

Su mensaje también estuvo dirigido al futuro del equipo. “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes”, sostuvo. Anticipó que habrá momentos difíciles y pidió mantener el apoyo, al señalar que los resultados alcanzados durante su etapa no son habituales.

En Rosario, la convocatoria se concentró en el Parque Héroes de Malvinas, detrás del Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho al 4800. La jornada tuvo entrada libre y gratuita y fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, con invitación de la Municipalidad de Rosario.

Desde la tarde hubo juegos, intervenciones artísticas, música en vivo, espectáculos de magia y propuestas gastronómicas. A las 20, las familias se acomodaron con reposeras, lonas y mates para seguir el partido.

El encuentro se desarrolló cerca del barrio donde Messi pasó su infancia. Durante la convocatoria, los organizadores recordaron la inauguración del Caminito de Messi, un paseo al aire libre con murales en la cuadra de su casa. El museo también cuenta con un espacio dedicado a su trayectoria.

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