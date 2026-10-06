Venado Tuerto recuperó 2.652.701 kilos de materiales desde enero de 2025 y los envió a distintos destinos para su transformación y posterior aprovechamiento, según informó el Gobierno municipal. El volumen equivale a más de 2.652 toneladas que evitaron terminar en disposición final.

El balance reúne lo recuperado durante 2025 y lo transcurrido de 2026. La cifra forma parte de las acciones municipales destinadas a reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero, mediante la separación en los hogares, la recuperación y la clasificación de los materiales.

Para los vecinos, una de las pautas centrales es entregar los reciclables limpios y secos. La recolección diferenciada se realiza los lunes y jueves y permite retirar los elementos separados previamente en cada vivienda. Entre los materiales que pueden incorporarse se encuentran plásticos, vidrios, metales, papel, cartón y telas.

Desde el Municipio señalaron que la forma en que se preparan esos residuos influye en sus posibilidades de recuperación. Los restos de otros materiales dentro de una misma bolsa pueden contaminarlos y dificultar, o incluso impedir, su posterior reciclaje. Por eso, la separación domiciliaria sigue siendo uno de los aspectos que buscan mejorar.

La directora de Ambiente, Juliana Santi, destacó en la comunicación oficial que el volumen recuperado permite dimensionar el resultado de ese proceso. Explicó que los materiales enviados para su transformación pueden incorporarse a otros usos y evitar que terminen en el basural o en el relleno sanitario.

“Cada material que se separa correctamente tiene mayores posibilidades de ser recuperado”, sostuvo la funcionaria. También pidió mantener la participación de los hogares y mejorar la calidad de los elementos que llegan para su clasificación.

La recolección diferenciada comenzó en febrero de 2025, con días específicos para retirar los reciclables. Su puesta en marcha ocurrió un mes después del inicio del período comprendido en el balance informado.

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