El espectáculo «Narrian» se presentará en Firmat el sábado 17 de octubre, a las 18, en la Sala Cultural Intendente Cardinali. La propuesta combina aventura, música y magia y está dirigida al público infantil, con una invitación a compartir la función en familia.

La actividad es organizada por el Jardín Maternal «Planeta Parlanchín». El show está pensado para los más pequeños y propone que padres, tíos y abuelos también participen como espectadores de la salida cultural.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y ya se encuentran a la venta en dos puntos de la ciudad. Se pueden adquirir en Pierina, ubicado en Av. Santa Fe 1329, y en el propio Jardín Maternal «Planeta Parlanchín», en Av. Santa Fe 1261.

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