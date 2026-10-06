Narrian llega a Firmat con música, magia y aventuras en familia
El espectáculo «Narrian» se presentará en Firmat el sábado 17 de octubre, a las 18, en la Sala Cultural Intendente Cardinali. La propuesta combina aventura, música y magia y está dirigida al público infantil, con una invitación a compartir la función en familia.
La actividad es organizada por el Jardín Maternal «Planeta Parlanchín». El show está pensado para los más pequeños y propone que padres, tíos y abuelos también participen como espectadores de la salida cultural.
Las entradas tienen un valor de $20.000 y ya se encuentran a la venta en dos puntos de la ciudad. Se pueden adquirir en Pierina, ubicado en Av. Santa Fe 1329, y en el propio Jardín Maternal «Planeta Parlanchín», en Av. Santa Fe 1261.
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