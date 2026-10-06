El Partido Liberal (PL), la fuerza del bolsonarismo, tendrá las bancadas más numerosas en ambas cámaras del Congreso de Brasil: 121 diputados y 28 senadores. El resultado de las elecciones legislativas fortalece su posición para negociar apoyos y disputar la conducción del Senado durante el próximo período. [Resultados legislativos](https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2026/).

La mayor bancada, sin embargo, no equivale a una mayoría propia. El partido necesitará acuerdos con otras fuerzas para aprobar sus iniciativas. Esa negociación será decisiva tanto para un eventual gobierno de Flavio Bolsonaro como para la capacidad de gobernar de Lula si consigue continuar en la Presidencia.

En Diputados, el bloque del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados del PCdoB y el PV tendrá 88 integrantes. Detrás se ubicará Unión Progresista, con 87, seguida por el PSD, con 43; Republicanos, con 41; y el MDB, con 36. La distribución deja a varias fuerzas en condiciones de influir sobre la construcción de acuerdos parlamentarios.

Una eventual suma del PL, Unión Progresista y Republicanos reuniría 249 diputados, todavía por debajo de los 257 que constituyen la mayoría de la Cámara. Ese cálculo describe una posibilidad de negociación: no acredita la existencia de una coalición cerrada ni garantiza que esos bloques voten juntos.

En el Senado, el PL consiguió elegir a 19 representantes y alcanzará una bancada total de 28. El PT quedará segundo, con nueve senadores. La diferencia consolida al bolsonarismo como primera fuerza, aunque también allí deberá buscar respaldos fuera de su partido para controlar las decisiones. [Composición del Senado](https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/).

La disputa por la presidencia de esa cámara ya tiene un nombre impulsado por el PL. Su titular, Valdemar Costa Neto, confirmó en una entrevista con CNN Brasil que el partido promoverá a Rogério Marinho y descartó acompañar la continuidad de Davi Alcolumbre. Se trata de una candidatura partidaria, cuya elección dependerá de los acuerdos que consiga reunir. [Declaraciones de Costa Neto](https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pl-quer-marinho-na-presidencia-do-senado-mas-impeachment-de-moraes-tem-que-ser-discutido/).

Entre las iniciativas que el bolsonarismo busca impulsar aparecen una amnistía y cambios en el Poder Judicial. El crecimiento parlamentario mejora sus posibilidades de instalar esos debates, pero no permite dar por asegurada su aprobación. [Agenda del PL](https://obrasilianista.com.br/2026/10/05/politica/partido-liberal-proximo-presidencia-senado/).

Sobre un eventual juicio político contra Alexandre de Moraes, Costa Neto adoptó una posición más cautelosa: en la misma entrevista sostuvo que el asunto debe discutirse. La definición diferencia el objetivo de sectores del bolsonarismo de una decisión ya adoptada por la conducción partidaria. [Posición del dirigente](https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pl-quer-marinho-na-presidencia-do-senado-mas-impeachment-de-moraes-tem-que-ser-discutido/).