Renault presentó oficialmente la pick-up Niagara en su planta de Santa Isabel, en Córdoba, donde se fabrica de manera exclusiva para abastecer a 19 mercados internacionales. El proyecto orienta la transformación de la fábrica hacia la especialización en vehículos utilitarios y una mayor participación de las exportaciones en su producción.

La fabricación en serie comenzó a principios de octubre, según confirmó el director industrial de la Planta de Santa Isabel, André Pinto. El directivo indicó que ya se preparan los primeros despachos a concesionarios y al mercado brasileño, uno de los destinos de la nueva camioneta.

El presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, señaló en diálogo con Cadena 3 que la empresa prevé destinar entre el 60% y el 70% de la producción del modelo a la exportación, principalmente hacia América Latina. Ese rango expresa la proyección de la compañía para el proyecto, cuyo alcance comercial contempla tanto el mercado argentino como los destinos externos.

Sibilla vinculó el lanzamiento con un cambio en el perfil de Santa Isabel. Explicó que Niagara permitirá avanzar hacia una planta especializada en utilitarios y con una fuerte orientación exportadora. También sostuvo que el Grupo Renault eligió este modelo para inaugurar la segunda etapa de su plan estratégico Future Ready, que tiene como horizonte el año 2030.

Para incorporar la camioneta, la fábrica realizó modificaciones en sus instalaciones y procesos de montaje. De acuerdo con el detalle brindado por Pinto, se instalaron 60 nuevos robots en el área de soldadura para automatizar esa parte de la producción.

La adecuación industrial incluyó además bancos de prueba de rodillos específicos para calibrar los sistemas ADAS de conducción asistida. Esos equipos forman parte de los cambios operativos que acompañaron el inicio de la fabricación en serie del vehículo en la planta cordobesa.

En cuanto al equipamiento, Niagara incorpora inteligencia artificial mediante la tecnología Gemini, con funciones de interacción por voz y asistencia contextual para los ocupantes. El modelo fue presentado como el primero de la gama global de Renault en integrar esa tecnología.

El lanzamiento también estuvo acompañado por una evaluación del mercado argentino. En la misma entrevista, Sibilla proyectó un volumen nacional cercano a las 500.000 unidades anuales. Aunque describió esa cifra como un leve descenso respecto del año anterior, consideró que representa un nivel aceptable en términos comparativos.

En ese contexto, el ejecutivo ratificó la apuesta de Renault por el desarrollo tecnológico en el país y vinculó las perspectivas de Santa Isabel con la producción de utilitarios y la apertura de mercados para Niagara.

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