La EESOPI Nº 8121 de Murphy concretó la incorporación de un sistema de generación de energía solar, como parte de un proyecto destinado a reducir el consumo de electricidad proveniente de la red y avanzar hacia un esquema de mayor eficiencia energética.

La iniciativa había sido anunciada en agosto y forma parte de un programa que comprende a seis establecimientos educativos del departamento General López. Para esos proyectos, el Gobierno de Santa Fe destinó una inversión global de $109.534.960 mediante Aportes No Reembolsables.

Además de la institución de Murphy, fueron incluidas escuelas de Amenábar, Sancti Spíritu, Villa Cañás, Chovet y Carmen. Los sistemas fueron proyectados de acuerdo con las características y necesidades energéticas de cada edificio.

La gestión fue impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares junto con las comunidades educativas y contó con la intervención del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, encabezado por Gustavo Puccini. También participaron autoridades de las localidades alcanzadas por el programa.

Según una publicación difundida por Galnares, la EESOPI Nº 8121 se convirtió en la primera escuela “100% autosustentable” de Murphy. Sin embargo, hasta el momento no fueron difundidos públicamente los datos técnicos que permitan establecer qué porcentaje del consumo total del establecimiento será cubierto por el sistema fotovoltaico. Por ese motivo, esa condición debe considerarse una versión no confirmada de manera independiente.

El objetivo planteado originalmente para los seis establecimientos fue generar electricidad de origen renovable destinada al autoconsumo, disminuir la energía requerida de la red convencional y reducir los costos de funcionamiento.

En este marco, la experiencia también incorpora una dimensión educativa, ya que permite vincular la utilización de energías renovables con contenidos relacionados con ambiente, sustentabilidad y eficiencia energética.

La incorporación de los paneles en Murphy representa, además, la concreción de uno de los seis proyectos anunciados para General López. Entre las instituciones beneficiadas se encuentra también la EESOPI Nº 3004 “San José” de Villa Cañás, que recibió fondos para desarrollar su propio sistema fotovoltaico.

Con la instalación ya realizada en la EESOPI Nº 8121, quedará por conocer información técnica sobre la potencia instalada, la producción estimada de electricidad, el ahorro económico previsto y el porcentaje de la demanda energética de la escuela que podrá ser abastecido mediante energía solar.