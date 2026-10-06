El Gobierno de Elortondo informó que ya superó las 34 toneladas de materiales recuperados que fueron desviados del basural, luego de concretar un nuevo traslado de 15 toneladas de vidrio hacia una planta de reciclaje ubicada en Rosario.

Se trata del primer cargamento de vidrio realizado dentro del programa ambiental que desarrolla la localidad y se suma a los envíos de cartón, papel y plástico concretados durante los últimos meses.

Según indicaron desde la administración local, el material fue reunido mediante la separación realizada por vecinos, comercios, empresas e instituciones. Posteriormente fue clasificado y preparado para su traslado, con el objetivo de reincorporarlo al circuito productivo.

El presidente comunal Angelo Yocco destacó la participación de la comunidad y señaló que detrás de cada traslado existe un trabajo conjunto entre quienes separan los residuos y las personas encargadas de recibirlos y acondicionarlos.

“Ya superamos las 34 toneladas recuperadas y queremos que más personas se sumen, porque todavía hay muchos materiales que podemos aprovechar”, expresó Yocco.

Un programa que aumentó sus volúmenes

Los primeros cargamentos fueron enviados a EcoVenado, en Venado Tuerto. Durante julio se recuperaron alrededor de 8 toneladas, mientras que en agosto fueron trasladadas otras 6 toneladas.

En septiembre se realizó un tercer envío integrado por más de cuatro toneladas de cartón, aproximadamente 1.000 kilos de papel blanco y seis pallets de plástico. Hasta ese momento, el volumen acumulado había superado las 19 toneladas.

Ahora, con las 15 toneladas de vidrio enviadas a Rosario, el Gobierno de Elortondo informó que el total recuperado ya supera las 34 toneladas.

Por otro lado, Mirian Barenghi, coordinadora de Elortondo Sustentable, destacó que completar un camión exclusivamente con vidrio representa una nueva etapa dentro del trabajo que se viene desarrollando.

Barenghi también convocó a los vecinos a continuar utilizando los puntos de recepción y mantener la separación domiciliaria.

Pilas, baterías y aceite usado

El esquema ambiental incluye además otros residuos que requieren tratamientos específicos. Las pilas y baterías recuperadas son trasladadas a Venado Tuerto, mientras que el aceite usado cuenta con dos circuitos diferentes.

Una parte es enviada a una empresa de Capitán Bermúdez para su utilización en la elaboración de biocombustible. Otra es aprovechada por el taller local de jabonería social para la fabricación de jabones.

En este marco, el desafío será sostener el volumen de recuperación y ampliar la participación de hogares, instituciones y sectores productivos para reducir progresivamente los materiales destinados a disposición final.