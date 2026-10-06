La Comuna de Miguel Torres informó la construcción de un nuevo reductor de velocidad sobre calle Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre Santa Fe y Juana B. de Torres, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial dentro de la localidad.

Según comunicó oficialmente la administración comunal, el nuevo lomo de burro tiene como objetivo disminuir la velocidad de los vehículos que circulan diariamente por ese sector y generar mejores condiciones de seguridad para vecinos, peatones y conductores.

La obra se suma a las medidas de prevención vial que se implementan en diferentes sectores urbanos, donde la convivencia entre vehículos y peatones requiere mantener velocidades adecuadas.

Desde la Comuna remarcaron especialmente la necesidad de que quienes transiten por calle Islas Malvinas lo hagan con precaución, principalmente ante la presencia del nuevo reductor. Además, solicitaron respetar la señalización existente y moderar la velocidad.

El comunicado oficial no precisó si la decisión de instalar el dispositivo responde a antecedentes de siniestros viales o a pedidos realizados previamente por vecinos del sector. Tampoco se difundieron mediciones de velocidad o estadísticas de tránsito vinculadas específicamente con ese tramo.

En este marco, la intervención tiene un carácter preventivo y busca modificar la velocidad de circulación en una zona transitada de Miguel Torres.

Los reductores físicos obligan a los conductores a disminuir la marcha y, cuando están correctamente señalizados, funcionan como una herramienta complementaria dentro de las políticas locales de ordenamiento del tránsito.

Por otro lado, desde el gobierno comunal insistieron en que la seguridad vial también depende del comportamiento de quienes utilizan la vía pública, por lo que reiteraron el pedido de respetar las señales y circular a velocidades acordes al sector.

Con la obra ya ejecutada, quienes circulen por calle Islas Malvinas deberán tener en cuenta la presencia del nuevo lomo de burro entre Santa Fe y Juana B. de Torres y extremar las precauciones al aproximarse al lugar.