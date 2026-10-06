El Gobierno de Santa Fe mantiene vigente el Programa Llave, una herramienta destinada a personas que necesitan afrontar los costos iniciales de un alquiler o tienen dificultades para presentar las garantías tradicionales exigidas para firmar un contrato.

La iniciativa, desarrollada junto al Banco Municipal, contempla dos alternativas: Llave Solución Económica y Llave Garantía. La Provincia volvió a difundir el programa en octubre durante actividades realizadas en las Expo Carreras de Rosario y Santa Fe.

La primera modalidad consiste en un crédito personal sin interés destinado a cubrir gastos relacionados con la firma o renovación de un contrato, entre ellos honorarios, comisiones, mudanza y conexiones de servicios.

El monto máximo puede alcanzar el equivalente a tres alquileres mensuales. Además, para acceder a esta línea, el valor del alquiler debe encontrarse dentro del límite establecido por el programa, fijado en 450 UVA.

Por otro lado, Llave Garantía busca resolver otra de las dificultades que enfrentan quienes alquilan: conseguir una garantía. El sistema utiliza un seguro de caución como alternativa a una garantía propietaria o recibos de sueldo de terceros, con el costo de la póliza bonificado por el Gobierno provincial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el programa fue diseñado para atender principalmente los gastos necesarios para ingresar o renovar un alquiler y las dificultades para conseguir una garantía.

Según datos difundidos por el Ministerio de Obras Públicas, desde su lanzamiento se otorgaron más de $575 millones mediante la línea Solución Económica y otros $21 millones vinculados a Llave Garantía. Las cifras corresponden al balance oficial del programa y no fueron verificadas de manera independiente.

Además, la Provincia informó que casi el 60 % de las personas beneficiadas son mujeres, la edad promedio ronda los 38 años y cerca del 80 % trabaja en relación de dependencia.

Cómo realizar el trámite

La solicitud se gestiona de manera digital mediante la plataforma oficial del Gobierno de Santa Fe. Los interesados deben completar el formulario correspondiente y presentar la Carta de Intención de Alquiler confeccionada junto con el propietario o la inmobiliaria.

Posteriormente, la Provincia verifica el cumplimiento de los requisitos y, cuando corresponde, el Banco Municipal analiza la situación financiera del solicitante para determinar si puede acceder al beneficio.

El programa tiene alcance provincial. Según el Gobierno santafesino, ya registró beneficiarios en los 19 departamentos, con participación en Rosario y Gran Santa Fe y solicitudes provenientes de otras ciudades, entre ellas Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santo Tomé, Esperanza, Sunchales, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y San Lorenzo.

La inscripción continúa disponible. La información actualizada, los requisitos y el inicio del trámite pueden consultarse en el sitio oficial del Programa Llave.