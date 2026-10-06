El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, tienen previsto formalizar este martes dos acuerdos destinados a ampliar la capacidad operativa del municipio, tanto para el mantenimiento de calles como para la respuesta frente a contingencias hídricas.

Uno de los convenios establece que el Gobierno provincial otorgará un aporte reembolsable de $510 millones para avanzar con la adquisición de una Planta Asfáltica de Material en Frío.

El nuevo equipamiento tendrá capacidad para producir hasta 50 toneladas de material por hora y representará una ampliación considerable respecto de la infraestructura actualmente disponible. La planta que utiliza el municipio fue adquirida en 1982 y, en condiciones óptimas, alcanza una producción cercana a las seis toneladas diarias.

La incorporación de la nueva tecnología estará orientada principalmente a los trabajos de pavimentación y bacheo, aunque también podrá utilizarse para intervenciones en ciclovías, veredas y otros espacios públicos.

Además, el sistema de producción en frío permitirá almacenar material para utilizarlo cuando sea necesario, ampliando las posibilidades de intervención durante fines de semana, feriados o ante reparaciones imprevistas.

Desde la Municipalidad estimaron previamente que también podría producirse una reducción en los costos. Según explicó Poletti, fabricar actualmente una tonelada de asfalto representa un costo cercano a los $600.000, mientras que adquirirla a terceros ronda los $450.000. Con la nueva planta, la estimación municipal ubica ese valor alrededor de los $150.000 por tonelada.

Por otro lado, Provincia otorgará una garantía para que la Municipalidad pueda acceder a un préstamo de $1.061.484.902,50 del Banco de Santa Fe.

Esos recursos estarán destinados a adquirir maquinaria y equipamiento para reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones vinculadas con la emergencia hídrica y las mayores precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

En este marco, Provincia y Municipio ya vienen desarrollando tareas preventivas. Días atrás se informó una inversión conjunta de $536 millones destinada a reparar y mantener 40 electrobombas y recuperar la totalidad de la capacidad operativa de los 130 puntos de bombeo distribuidos en la capital provincial.

Los acuerdos profundizan así dos líneas de intervención municipal: el mantenimiento de la infraestructura vial y la preparación del sistema hídrico frente a períodos de lluvias intensas.