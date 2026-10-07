El Gobierno de Santa Fe informó que el Plan Especial de Pago destinado a contribuyentes con deudas provinciales finalizó con 47.866 adhesiones. El régimen estuvo vigente hasta el 30 de septiembre y alcanzó obligaciones correspondientes a Patente Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.

La iniciativa había sido implementada por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro y ofrecía diferentes alternativas para regularizar obligaciones pendientes, con posibilidades de financiación de hasta 36 cuotas y condiciones diferenciadas según el tipo de contribuyente y modalidad elegida.

De acuerdo con el balance oficial, Patente Automotor concentró la mayor cantidad de convenios, con 26.058 adhesiones. Le siguieron el Impuesto Inmobiliario, con 14.366; Ingresos Brutos, con 7.385; y Sellos, con 57.

El segmento destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes fue el más utilizado. Según informó la Provincia, el denominado Plan A registró 37.155 adhesiones.

En este punto, el detalle difundido oficialmente presenta una diferencia matemática: las cifras discriminadas por tributo dentro de ese segmento suman 37.115 adhesiones. Por ese motivo, el total de 37.155 se mantiene atribuido a la información proporcionada por el Gobierno provincial.

Por otro lado, el Plan B, orientado a contribuyentes comprendidos en otra escala patrimonial, acumuló 10.085 solicitudes. De ellas, 5.075 estuvieron relacionadas con Patente Automotor y 4.990 con Inmobiliario, mientras que se registraron 18 adhesiones por Ingresos Brutos y dos por Sellos.

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, sostuvo que la medida buscó facilitar la regularización fiscal de familias y pequeñas y medianas empresas en el actual contexto económico.

Además, hubo un esquema específico destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad. En ese segmento se formalizaron 54 planes: 38 por Patente, ocho por Inmobiliario y ocho por Ingresos Brutos. Según la Provincia, mediante esta modalidad se financiaron más de $37 millones a tasa 0 %.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, evaluó positivamente el nivel de adhesión y señaló que el objetivo fue facilitar el desendeudamiento mediante un trámite digital.

Una semana antes del vencimiento, la Provincia había comunicado 39.860 adhesiones. El balance definitivo elevó esa cifra a 47.866, lo que representa 8.006 nuevos convenios respecto de aquel corte.

Con el régimen ya finalizado, el balance oficial permite conocer la cantidad de adhesiones, aunque no precisa el monto global de deuda regularizada ni qué porcentaje de las obligaciones tributarias pendientes de la Provincia quedó incorporado a los convenios.