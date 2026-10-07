El mercado laboral mostró fuertes diferencias entre las distintas regiones del país durante el segundo trimestre de 2026. Mientras la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, alcanzó una tasa de desempleo del 10%, la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro, registró un 2,5%.

Los datos surgen del informe “Drivers regionales de la actividad económica en Argentina”, elaborado por la Universidad Austral, y se complementan con la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

A nivel nacional, la desocupación se ubicó en el 7,9% entre abril y junio, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%.

Santa Fe, por encima del promedio nacional

Dentro de la Región Centro, los dos principales aglomerados santafesinos registraron tasas superiores al promedio del país.

El caso más significativo fue el Gran Rosario, donde el desempleo alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa. El indicador aumentó 3,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025 y se convirtió en el más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Además, la tasa de empleo rosarina cayó 1,9 puntos porcentuales en un año. Un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que había unas 83.000 personas desocupadas en el aglomerado, alrededor de 28.000 más que doce meses atrás.

En el Gran Santa Fe, por otro lado, la tasa de desocupación llegó al 8,6%, frente al 5,5% registrado en el segundo trimestre de 2025. La diferencia representa un incremento interanual de 3,1 puntos porcentuales.

Según el análisis de CEPA sobre los datos oficiales, unas 21.000 personas estaban desocupadas en el Gran Santa Fe. A diferencia de Rosario, donde se produjo una reducción de la cantidad de ocupados, en la capital provincial el empleo se mantuvo prácticamente estable y aumentó la cantidad de personas que ingresaron al mercado laboral en búsqueda de una ocupación.

Una brecha de 7,5 puntos entre regiones

La situación contrasta con la Región Sur. Allí, el desempleo descendió hasta el 2,5%, 0,7 puntos porcentuales menos que un año atrás, mientras que la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos.

De esta manera, la diferencia entre la Región Centro y la Región Sur alcanzó los 7,5 puntos porcentuales.

La Región Andina, integrada en el estudio por Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca, quedó en una posición intermedia, con un desempleo del 5,7%. Sin embargo, presentó una subocupación del 13,5%.

En este marco, los indicadores muestran que la evolución del mercado laboral argentino no es homogénea. El comportamiento de Santa Fe y particularmente del Gran Rosario coloca a la provincia entre los territorios donde las dificultades laborales adquirieron mayor dimensión durante el segundo trimestre.