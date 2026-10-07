Santa Fe convoca a policías retirados para tareas de custodia

El Gobierno de Santa Fe abrió una nueva convocatoria destinada a policías retirados que quieran reincorporarse para realizar tareas de custodia en espacios públicos. La medida forma parte del Plan de Seguridad provincial y busca, según explicaron oficialmente, reforzar la presencia policial y reorganizar los recursos disponibles.

El anuncio fue realizado por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien precisó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La convocatoria comprende todo el territorio santafesino, aunque tendrá prioridad en Rosario y el departamento La Capital.

Los policías retirados que se presenten no serán incorporados automáticamente. Según detalló la Provincia, primero se analizarán las fojas de servicio y los antecedentes de cada postulante. Luego, el Poder Ejecutivo confeccionará la nómina definitiva de quienes podrán regresar al servicio.

Durante la conferencia, Coudannes sostuvo que el objetivo es optimizar los recursos destinados a seguridad pública y aumentar la presencia policial. Además, aseguró que el actual Plan de Seguridad presenta “muy buenos resultados”, una valoración que corresponde a la posición oficial del Gobierno.

La funcionaria también informó que los tiempos de respuesta del 911 para incidencias consideradas de alta prioridad se ubican actualmente en alrededor de cinco minutos en la ciudad de Santa Fe y seis minutos en Rosario. Asimismo, señaló que el sistema de emergencias alcanza al 90 % de las localidades de la provincia.

Avanzan seis nuevas Estaciones Policiales

Otro de los ejes presentados fue el avance de las nuevas Estaciones Policiales que se construyen en Rosario y Santa Fe. De acuerdo con los datos oficiales, las seis obras representan aproximadamente 40.000 metros cuadrados y demandan una inversión de $80.000 millones.

En Rosario, la Estación Centro alcanzó un 80 % de ejecución y tendría fecha de finalización en marzo de 2027. Rosario Norte registra un 25 % y podría concluirse en julio del próximo año, mientras que Rosario Noroeste se encuentra en un 12 %.

En la capital provincial, la estación ubicada en Parque Garay presenta un avance del 55 % y está proyectada para abril de 2027. La obra de French alcanza el 15 %, con finalización estimada para octubre de 2027, mientras que Parque Federal registra un 3 % y tiene como horizonte diciembre de ese año.

Según explicó Coudannes, desde estos establecimientos se organizarán los móviles destinados al patrullaje preventivo y también funcionarán espacios de atención ciudadana y recepción de denuncias.

La nueva convocatoria a retirados se suma así a una estrategia provincial que combina incorporación de personal, reorganización territorial, infraestructura y ampliación del sistema de emergencias. Resta conocer cuántos efectivos se presentarán y finalmente serán seleccionados para regresar al servicio.