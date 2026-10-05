El Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro amplió su representación en el Congreso brasileño, pero necesitará acuerdos con otras fuerzas para impulsar una amnistía para Jair Bolsonaro. La libertad del expresidente es una de las promesas de campaña de su hijo, que ganó la primera vuelta presidencial y disputará el balotaje el 25 de octubre.

El PL obtuvo 121 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados y alcanzó una representación de 28 sobre 81 en el Senado. La nueva composición legislativa asumirá el 1 de febrero de 2027. Esos números le dan al partido un peso importante en las negociaciones, aunque no una mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.

Flávio Bolsonaro planteó dos caminos para buscar la libertad de su padre: una amnistía mediante el Congreso o un indulto presidencial. Durante la campaña prometió recurrir a esta última alternativa si gana la presidencia y la iniciativa parlamentaria encuentra obstáculos. Se trata de una intención anunciada por el candidato, cuya concreción sigue pendiente del resultado electoral y del curso que tome cada propuesta.

En Diputados, el PL sumó 24 escaños respecto de las elecciones de 2022. Pese a ese crecimiento, sus 121 representantes constituyen menos de una cuarta parte de la cámara. La Federación Brasil da Esperança, integrada por el PT, el PCdoB y el PV, quedó en segundo lugar con 82 diputados.

Las negociaciones con PSD, MDB, Republicanos, União Brasil y Progressistas serán relevantes para construir apoyos parlamentarios. El avance del PL tampoco elimina la necesidad de pactar con las fuerzas de centroderecha agrupadas en el denominado Centrão, que conservarán un papel en la formación de mayorías.

En el Senado, un eventual acompañamiento de Republicanos y Novo aportaría nueve votos adicionales al PL. Con esos respaldos, todavía no confirmados, el bloque reuniría 37 senadores y quedaría a cuatro de los 41 que representan la mayoría de la cámara. Esa cuenta describe una posible alianza, pero no garantiza la aprobación de una amnistía.

Entre los actuales senadores del Partido Liberal, nueve tienen mandato hasta 2030. Por su parte, el Partido de los Trabajadores, liderado por Lula, eligió seis nuevos senadores, aunque su representación total pasó de 17 a 15 bancas.

El escenario deja dos instancias por delante para la estrategia anunciada por Flávio Bolsonaro: la segunda vuelta presidencial y la construcción de acuerdos en el Congreso que asumirá en 2027. El crecimiento legislativo del PL fortalece su posición negociadora, mientras el respaldo de otros partidos continúa pendiente.

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