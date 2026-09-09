Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por su participación en el robo y faena de animales en un establecimiento rural de Santa Isabel, en el departamento General López. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la Defensa.

El condenado fue identificado como Marcelo Maximiliano Fernández, quien admitió su participación en el hecho y fue considerado coautor del delito de abigeato agravado.

Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el episodio ocurrió el 3 de junio de 2025, después del mediodía, en la zona rural de Santa Isabel.

De acuerdo con la investigación, Fernández actuó junto a otras cuatro personas en un establecimiento conocido como estancia “La Blanqueada”. Allí, el grupo habría faenado una chancha y sustraído seis lechones.

Los animales fueron posteriormente trasladados en motocicletas y mediante un carro. En este marco, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas interceptaron a los sospechosos mientras circulaban por un camino rural que desemboca en la Ruta Provincial N.º 94.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, durante el procedimiento los agentes constataron que parte de los involucrados transportaba los animales sustraídos. Además, uno de ellos llevaba un cuchillo que habría sido utilizado durante la faena.

La conducta atribuida específicamente a Fernández fue encuadrada como abigeato agravado. La calificación tuvo en cuenta la cantidad de animales involucrados, la utilización de medios motorizados para trasladarlos y la intervención de tres o más personas.

La pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo fue acordada en el marco del procedimiento abreviado entre la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, integrante del Ministerio Público de la Acusación de la Tercera Circunscripción Judicial, y la defensora Cecilia Tosco, del Ministerio Público de la Defensa.

El acuerdo permitió cerrar la situación procesal de Fernández sin avanzar hacia un juicio oral. No obstante, la información disponible no precisa la situación judicial actual de las otras cuatro personas que fueron vinculadas inicialmente con el episodio.

Por otro lado, el caso vuelve a poner el foco sobre los controles vinculados al abigeato y los delitos rurales en el sur santafesino, donde la intervención de la Guardia Rural constituye uno de los principales mecanismos de prevención e investigación.

Con la condena acordada, Fernández deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva. Las posibles derivaciones respecto de los restantes involucrados dependerán de la situación particular de cada expediente.