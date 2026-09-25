El Gobierno de Santa Isabel anunció la incorporación de seis cámaras con tecnología de detección automática de patentes que serán instaladas en diferentes ingresos a la localidad. De acuerdo con la información difundida, la inversión ronda los 30 millones de pesos y fue afrontada con fondos propios de la administración local.

La medida fue impulsada por el intendente Pablo Giorgis y forma parte de las acciones destinadas a incorporar herramientas tecnológicas para el monitoreo vehicular.

Los nuevos dispositivos permitirán registrar las patentes de los vehículos que circulen por los puntos donde sean instalados. El objetivo informado por el Ejecutivo es disponer de mayores elementos para controlar los movimientos en los accesos y colaborar ante eventuales investigaciones policiales o judiciales.

Según indicaron desde el Gobierno local, los equipos estarán ubicados en puntos considerados estratégicos. La instalación comenzaría durante los próximos días, aunque hasta el momento no se difundió públicamente el detalle de cada una de las ubicaciones.

La incorporación de esta tecnología también abre una nueva instancia en el esquema de videovigilancia de Santa Isabel, ya que los sistemas de lectura automática permiten identificar matrículas y generar registros sobre el tránsito vehicular.

Desde el Ejecutivo señalaron además que, pese a que la seguridad pública corresponde al ámbito provincial, el municipio decidió destinar recursos propios para incorporar equipamiento que pueda complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad y de la Justicia.

La información difundida no precisa el proveedor de los dispositivos, las características técnicas de los equipos ni el procedimiento administrativo utilizado para concretar la adquisición. Tampoco se informó por el momento cómo será la coordinación operativa para el acceso a los registros obtenidos por las cámaras.

La inversión comunicada por el municipio se aproxima a los 30 millones de pesos para los seis equipos. Una vez que el sistema esté operativo podrá evaluarse su funcionamiento y su integración con las herramientas de seguridad que ya existen en la localidad.

La próxima etapa será la colocación y puesta en funcionamiento de los dispositivos. A partir de allí, las autoridades locales prevén que la información obtenida pueda ser utilizada como herramienta complementaria ante hechos que requieran reconstruir el ingreso, egreso o circulación de vehículos por Santa Isabel.