La obra de Avenida Santa Fe sumó este miércoles un nuevo frente de trabajo en Santa Isabel. Según informó el Gobierno local, personal del Área de Obras Públicas inició tareas de hormigonado en el tramo comprendido entre las calles Italia y General Roca, como parte de la continuidad de la intervención que viene desarrollándose sobre una de las arterias de la localidad.

Los trabajos están bajo el seguimiento de Damián Zilli, referente del área municipal, quien participa del control de la ejecución y de los procedimientos vinculados con el hormigón utilizado.

Desde el Municipio señalaron que durante esta instancia se llevan adelante ensayos y controles técnicos para verificar las condiciones del hormigón armado. Sin embargo, el comunicado no difundió resultados de laboratorio, especificaciones técnicas ni detalles sobre las pruebas realizadas, por lo que la aprobación definitiva del material debe entenderse como información proporcionada por la administración local.







La intervención forma parte de un proceso iniciado meses atrás. En abril, distintos medios regionales habían informado que el proyecto sobre Avenida Santa Fe contemplaba pavimentación, cordón cuneta, empedrado, iluminación y arbolado. En esas publicaciones se indicó que parte de los trabajos se ejecutaban mediante recursos provenientes de Obras Menores y fondos municipales.

Además, el pasado 7 de septiembre Pueblo Regional publicó que se había iniciado una segunda etapa de pavimentación sobre Santa Fe, aunque ubicó aquel sector entre las calles Italia y España. El nuevo comunicado oficial señala ahora trabajos entre Italia y General Roca. La información disponible no permite determinar si se trata de una ampliación del frente de obra o de dos referencias diferentes dentro de la planificación general.

Mientras duren las tareas, la intervención podría generar modificaciones parciales en la circulación del sector, aunque la comunicación oficial no precisó cortes de tránsito, desvíos ni un plazo previsto para completar este tramo.

Por otro lado, tampoco se informó en esta instancia el presupuesto específico correspondiente al nuevo hormigonado ni la extensión total que tendrá esta etapa.

La continuidad de la obra apunta, según el Ejecutivo local, a mejorar las condiciones de circulación y seguridad de la avenida. Los próximos avances dependerán del desarrollo de las tareas previstas y de la habilitación progresiva de los sectores intervenidos.