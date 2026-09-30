Lionel Messi será Doctor Honoris Causa de la UBA

Lionel Messi sumará un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de la institución, por su carrera profesional y su representación de la Argentina.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad y anunciada oficialmente este miércoles 30 de septiembre. Según informó la UBA, la entrega está prevista para el próximo martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental.

En los fundamentos de la resolución, la casa de estudios destacó distintos aspectos de la trayectoria del futbolista. La Universidad señaló que su recorrido representa valores vinculados con la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso con la representación nacional.

Además, el reconocimiento pone especial atención en su etapa como capitán de la Selección argentina y en los resultados deportivos obtenidos durante ese período.

Messi encabezó al seleccionado que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La resolución de la UBA también menciona el subcampeonato argentino en el Mundial 2026.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó que la decisión busca reconocer una dimensión que va más allá de las estadísticas deportivas. En ese sentido, destacó la influencia pública del capitán argentino y su representación de la cultura y la identidad nacional.

Por otro lado, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que la distinción trasciende la carrera futbolística de Messi y remarcó su papel como representante de la camiseta argentina.

La UBA enmarcó la decisión en la tradición de distintas universidades del mundo de distinguir a personalidades que alcanzaron una especial trascendencia e influencia en sus respectivos ámbitos.

La ceremonia fue anunciada para el martes 6 de octubre, una jornada que coincidirá con la despedida de Messi junto a la Selección argentina en el Estadio Monumental.

Hasta el momento, la Universidad no dio a conocer públicamente los detalles del acto ni el lugar específico donde se realizará la entrega.