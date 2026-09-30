La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a la Argentina en el marco de la tercera revisión del programa económico vigente. El cierre de esta etapa, sin embargo, todavía no implica la aprobación del proceso ni la liberación automática del desembolso previsto, que ronda los US$900 millones.

La delegación estuvo encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del organismo para la Argentina, y permaneció durante más de una semana en Buenos Aires. Durante ese período se desarrollaron reuniones para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del programa.

Desde el FMI señalaron que las conversaciones con las autoridades argentinas continuarán y que se brindará más información sobre el proceso oportunamente.

Uno de los principales puntos de análisis estuvo relacionado con las cuentas públicas. El programa contempla para 2026 un objetivo de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), mientras que durante el primer semestre el resultado acumulado fue del 0,6%.

Otro de los aspectos observados fue la evolución de las reservas y las compras de divisas realizadas por el Banco Central.

El Gobierno sostiene que cumplió los principales compromisos establecidos en el acuerdo. Además, desde el Poder Ejecutivo admitieron que, ante un eventual desvío en alguna de las metas, podría solicitarse un waiver, mecanismo mediante el cual el FMI puede conceder una dispensa por un incumplimiento determinado.

La revisión se produjo además en una semana marcada por los compromisos financieros de la Argentina con el organismo. Para el 25 de septiembre estaba programado un vencimiento de 583,3 millones de DEG, una cifra equivalente a alrededor de US$800 millones según las estimaciones difundidas previamente.

En este contexto, un eventual desembolso permitiría recomponer parcialmente la posición en moneda extranjera luego de ese vencimiento.

De todos modos, la finalización de la visita de la misión no debe confundirse con la aprobación definitiva. El proceso técnico continúa y resta conocer la resolución correspondiente para determinar si quedan habilitados los fondos contemplados en el programa.

La atención estará puesta ahora en las próximas comunicaciones del Fondo. La vocera del organismo, Julie Kozack, tiene prevista una conferencia de prensa este jueves en Washington, donde podrían conocerse nuevas precisiones sobre las conversaciones con la Argentina.

Hasta el momento, el FMI no comunicó oficialmente la aprobación definitiva de esta tercera revisión.