El Gobierno nacional trabaja para ampliar las fuentes de financiamiento en dólares de cara a 2027, un año marcado por vencimientos de deuda y las elecciones presidenciales. El objetivo del equipo económico es fortalecer la disponibilidad de divisas del Tesoro y la liquidez del Banco Central ante un eventual incremento de la demanda privada.

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía contempla necesidades por US$24.900 millones para 2027 y diferentes fuentes para cubrirlas. El esquema incluye recursos acumulados previamente, financiamiento de organismos internacionales, emisiones en el mercado local, privatizaciones y compras de dólares al Banco Central.

La discusión entre los analistas pasa por otro frente: cuánto podría aumentar la dolarización de carteras durante un año electoral.

Algunas estimaciones privadas ubican esa demanda potencial entre US$30.000 millones y US$40.000 millones. Se trata de una versión no confirmada como escenario oficial y de una proyección que dependerá, entre otros factores, de las condiciones financieras, las expectativas económicas y la evolución del mercado cambiario.

Los últimos datos del Banco Central muestran un aumento de las compras de moneda extranjera por parte de las personas humanas. En junio alcanzaron un saldo neto de US$2.821 millones y en julio subieron a US$4.124 millones, lo que representa un incremento mensual cercano al 46%.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso durante septiembre ante inversores en Nueva York y respondió preguntas sobre las condiciones financieras previstas para 2027. El funcionario sostuvo la continuidad del programa fiscal y monetario y abordó las alternativas de financiamiento disponibles para el próximo año.

Además, el Gobierno viene utilizando garantías de organismos internacionales para facilitar créditos privados. Durante septiembre avanzaron nuevas operaciones de este tipo, mientras continúan las negociaciones con bancos internacionales.

A esas herramientas se agregan las operaciones REPO del Banco Central. En julio, la autoridad monetaria refinanció US$6.000 millones con diez bancos internacionales y trasladó los vencimientos hasta septiembre de 2028. De esa manera quedaron refinanciados compromisos que originalmente vencían durante 2026 y 2027.

El desafío presenta, por lo tanto, dos dimensiones diferentes. Por un lado, el Tesoro deberá conseguir los recursos contemplados para atender sus compromisos financieros. Por otro, el Banco Central buscará continuar acumulando reservas y mantener liquidez frente a posibles movimientos del mercado cambiario.

La magnitud que finalmente alcance la demanda privada de dólares durante 2027 todavía no puede determinarse. Su evolución dependerá del escenario económico y financiero y del comportamiento de los ahorristas durante el proceso electoral. Mientras tanto, el equipo económico continúa negociando instrumentos destinados a ampliar el margen disponible en moneda extranjera.