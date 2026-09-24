Los precios de los combustibles vuelven a moverse en Argentina. Diferentes compañías comenzaron a aplicar aumentos que oscilan entre el 2% y el 5%, aunque los porcentajes presentan diferencias según la empresa, el producto y la región del país.

La modificación se produce en un escenario marcado por la cotización internacional del petróleo, que durante septiembre volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril.

De acuerdo con la información disponible, YPF todavía mantiene sin modificaciones sus valores. Sin embargo, existe la posibilidad de que posteriormente realice algún ajuste, aunque hasta el momento se trata de una versión no confirmada y no existe en la información suministrada un anuncio de la compañía en ese sentido.

La situación modifica el escenario que se había establecido durante los últimos meses mediante el denominado “buffer de precios”, un mecanismo pensado para evitar que las fuertes oscilaciones internacionales del petróleo se trasladaran inmediatamente a los surtidores argentinos.

En mayo, YPF había aplicado un incremento del 1% y anunciado la extensión de ese mecanismo. La estrategia contemplaba absorber temporalmente una parte de las variaciones del crudo para evitar saltos bruscos y compensar posteriormente las diferencias acumuladas.

El escenario internacional volvió a ejercer presión. Durante septiembre, el Brent se ubicó nuevamente por encima de los 100 dólares y llegó a superar los US$109 a mediados del mes, en un contexto atravesado por las tensiones internacionales y la incertidumbre sobre la oferta global.

En este marco, las compañías privadas comenzaron a modificar los valores de venta. El impacto final para los automovilistas dependerá de cada bandera y de la ubicación de las estaciones, ya que actualmente existe una política de precios con diferencias geográficas.

Por otro lado, la información difundida inicialmente no detalla una tabla completa y actualizada con los nuevos valores por litro de nafta súper, premium y gasoil en cada compañía. Por esa razón, los precios concretos deberán verificarse en cada estación de servicio.

La atención ahora estará puesta sobre YPF. Debido a su participación dentro del mercado argentino, cualquier modificación de sus surtidores puede convertirse en una referencia para el resto del sector.

Además del impacto directo sobre quienes utilizan vehículos particulares, una suba sostenida del combustible puede trasladarse a diferentes actividades económicas por su incidencia sobre los costos del transporte y la logística.

La evolución del petróleo internacional será una de las principales variables a seguir durante los próximos días para determinar si las remarcaciones se estabilizan o aparecen nuevos movimientos en los surtidores.