Las Legislaturas de las 24 jurisdicciones argentinas tienen presupuestados en conjunto alrededor de $1,835 billones para 2026 y reúnen a 1.199 diputados y senadores. Al relacionar ambas cifras, el gasto promedio alcanza los $1.531 millones anuales por banca, aproximadamente $128 millones mensuales, según un relevamiento realizado por Fundación Libertad.

El dato requiere una aclaración: esos $1.531 millones no representan el sueldo ni los ingresos personales que recibe cada legislador. Se trata de un indicador obtenido al dividir los recursos destinados al funcionamiento del Poder Legislativo por la cantidad de representantes de cada jurisdicción.

El estudio muestra además importantes diferencias entre provincias. Tucumán aparece con $3.725 millones anuales por representante, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones.

Santa Fe también aparece entre las jurisdicciones con mayores cifras. La provincia cuenta con 69 legisladores —50 diputados y 19 senadores— y un presupuesto legislativo informado de $191.813 millones. El cálculo arroja unos $2.780 millones anuales por banca.

En el otro extremo se encuentran San Luis, con aproximadamente $176 millones por representante, y Santiago del Estero, con $206 millones.

El peso del personal

Una parte considerable de los presupuestos analizados corresponde a recursos humanos. En aquellas jurisdicciones donde Fundación Libertad pudo acceder a información desagregada, el gasto en personal representa en promedio el 84% de los recursos legislativos.

Ese concepto comprende las remuneraciones de legisladores y también las correspondientes a asesores, secretarías, empleados permanentes y trabajadores transitorios.

Río Negro registra un 95% de su presupuesto legislativo destinado a personal; Formosa, 94,2%; mientras Mendoza y Santa Cruz alcanzan el 94%. Santa Fe se encuentra en el otro extremo del relevamiento, con un 64,6%, seguida por San Luis, con 72,9%, y CABA, con 73,2%.

El informe también analiza las dotaciones de personal. Entre las provincias para las que se obtuvieron datos, el promedio es de 27 empleados por legislador. Corrientes registra 72; Chaco, 70; y Formosa, 62. San Luis presenta una relación de dos trabajadores por representante; Santiago del Estero, cinco; y Córdoba, ocho.

Qué representa dentro de los presupuestos

En conjunto, las partidas legislativas equivalen al 1,15% de los presupuestos provinciales considerados. Tucumán alcanza el 3,66%, Catamarca el 2,64% y Chaco el 2,22%.

Fundación Libertad sostiene que estos niveles deberían analizarse dentro de las políticas de ordenamiento del gasto público. Esa consideración forma parte de la posición institucional de la entidad que elaboró el estudio.

Los números permiten observar diferencias significativas entre jurisdicciones, aunque su comparación requiere considerar la estructura de cada Poder Legislativo, la cantidad de cámaras, las dotaciones de personal y las funciones comprendidas dentro de cada partida presupuestaria.