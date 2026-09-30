Autoridades policiales y municipales de Chabás, junto con representantes del Club Atlético Huracán y del Club Atlético Belgrano, mantuvieron una reunión de trabajo para diagramar el operativo de seguridad y tránsito que se implementará durante el partido que ambos equipos disputarán el próximo domingo 4 de octubre.

El encuentro se realizó este martes 29 de septiembre y tuvo como eje la coordinación de las medidas preventivas que se aplicarán antes, durante y después del evento deportivo.

Durante la reunión se analizaron los accesos al estadio, la organización del ingreso de los simpatizantes y el despliegue del personal de seguridad en las inmediaciones de la cancha. Además, se trabajó sobre la circulación vehicular en las principales vías de tránsito de Chabás.

De la mesa de trabajo participaron el jefe de la Inspección de Zona IV, subdirector Gustavo Nieto; la jefa de la Comisaría 4.ª de Chabás, subcomisaria Evangelina Giuliani; el secretario de Seguridad local, Rogelio Piccioni; integrantes de las áreas de Tránsito y representantes de Huracán y Belgrano.

Hasta el momento no fueron informados públicamente la cantidad de efectivos que estarán afectados al dispositivo, los horarios específicos de los controles ni las calles que podrían sufrir restricciones de circulación. Tampoco se detalló cómo quedarán distribuidos los accesos para las parcialidades.

La planificación adquiere además un contexto particular por los incidentes registrados durante el último partido de Huracán frente a Alumni en Casilda. Tras aquel encuentro, la institución de Chabás denunció públicamente que un simpatizante resultó gravemente herido y cuestionó la cantidad de personal dispuesto para el operativo.

Según la versión difundida por Huracán, también habrían existido amenazas previas y una agresión organizada contra sus simpatizantes. Esas circunstancias forman parte de la denuncia pública realizada por el club y deben considerarse una versión no confirmada de manera independiente.

En este marco, la reunión realizada en Chabás apunta a coordinar anticipadamente las tareas entre Policía, municipio y entidades deportivas para el encuentro del próximo domingo.

Se espera que en las horas previas al partido puedan conocerse mayores precisiones sobre cortes de tránsito, horarios de ingreso, ubicación de las parcialidades y recomendaciones para quienes concurran al estadio.