Un episodio bajo investigación se registró durante la noche del lunes en el Cementerio San Salvador de la ciudad de Casilda, donde un hombre fue sorprendido dentro de las instalaciones y posteriormente escapó a pie.

Según la información difundida inicialmente por Radio Casilda y reproducida por medios de la región, personal del cementerio detectó la presencia del sospechoso dentro del predio y advirtió la situación.

Al verse descubierto, el hombre abandonó el lugar antes de que arribaran los efectivos policiales. Hasta el momento no se informó oficialmente que haya sido identificado o detenido.

Tras la fuga, en las instalaciones fue encontrada una mochila que contenía restos de cables. Sin embargo, la información disponible no permite determinar con precisión de qué sector provenía ese material ni si todo el cableado había sido retirado del propio cementerio.

Por ese motivo, la vinculación directa entre el material encontrado y una sustracción dentro del predio debe considerarse, hasta contar con información oficial adicional, como una versión no confirmada.

El episodio se produce en un contexto en el que Casilda viene registrando antecedentes relacionados con la sustracción de cables y otros elementos con valor de reventa. Durante 2026 medios de esa ciudad informaron sobre distintos procedimientos policiales y denuncias vinculadas con este tipo de delitos.

Además, los cementerios de distintas localidades del sur santafesino han sido blanco en años anteriores de sustracciones de elementos metálicos. En 2021, por ejemplo, una investigación judicial permitió identificar una organización vinculada con robos de objetos de bronce en cementerios de diferentes localidades de Santa Fe y Córdoba.

En este marco, el episodio ocurrido en el Cementerio San Salvador vuelve a poner el foco sobre el destino de los metales y cables sustraídos y su posterior comercialización.

La investigación deberá establecer ahora de dónde provenían los cables encontrados dentro de la mochila y tratar de identificar al hombre que escapó del lugar. Hasta el momento de la información disponible no se comunicaron detenciones vinculadas específicamente con este hecho.