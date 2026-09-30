El diputado provincial Leonardo “Leo” Calaianov visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de Murphy y recorrió la obra del nuevo galpón que se encuentra en ejecución.

Durante la actividad, el legislador pudo observar el avance de los trabajos y dialogar con integrantes de la institución sobre el funcionamiento del cuerpo de bomberos y sus proyectos.

La información difundida luego de la visita no precisa las dimensiones de la nueva estructura, el porcentaje de avance alcanzado ni el monto total de la inversión. Tampoco se detalló públicamente, en la comunicación conocida, cómo se financia la construcción o cuál es la fecha estimada para su finalización.

Por este motivo, esos aspectos no pueden darse por confirmados hasta contar con información de la propia Asociación de Bomberos Voluntarios de Murphy u otra documentación institucional.

Calaianov destacó durante la recorrida el trabajo cotidiano que desarrolla el cuerpo de bomberos y manifestó su intención de continuar acompañando a la entidad.

“Detrás de cada salida hay compromiso, trabajo y una enorme vocación de servicio”, expresó el diputado provincial en la publicación en la que informó sobre la actividad.

La visita se produce en el marco de una agenda que Calaianov viene desarrollando con instituciones del departamento General López. Durante 2026, su equipo informó haber realizado gestiones o mantenido contacto con 47 entidades de la región, entre ellas clubes, cooperadoras, centros de jubilados y asociaciones de bomberos.

Entre las tareas informadas aparecen trámites relacionados con personerías jurídicas, constancias de subsistencia, reformas de estatutos y documentación necesaria para acceder a programas provinciales.

En este marco, semanas atrás el legislador también estuvo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Gregorio. Según se informó entonces, su equipo participó en gestiones vinculadas con documentación institucional y, junto a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, realizó un aporte destinado a acompañar la adquisición de una unidad.

En el caso específico de Murphy, la información difundida sobre la recorrida se concentró en el avance del nuevo galpón y en el encuentro con los integrantes del cuartel. No se comunicó durante esta actividad un nuevo aporte económico ni un anuncio provincial vinculado directamente con la construcción.

La obra representa una ampliación de la infraestructura disponible para la institución. Resta conocer información técnica y financiera del proyecto para determinar sus características, grado de avance y fecha prevista de terminación.