San Lorenzo continúa sin resolver el conflicto judicial que mantiene con Ignacio Piatti y enfrenta un escenario que involucra uno de sus principales bienes patrimoniales. La institución informó que no hubo acuerdo después de presentar una propuesta de pago y confirmó que las partes volverán a reunirse el próximo 24 de septiembre.

La suma total establecida en el expediente asciende a USD 4.369.889,11. De acuerdo con la información difundida oficialmente por San Lorenzo, el monto surge de una sentencia de la Cámara de Apelaciones del 25 de septiembre de 2024 y contempla indemnizaciones, intereses, honorarios de abogados, honorarios del perito contador y tasa de Justicia.

En este marco, la principal preocupación para la institución pasa por la sede deportiva ubicada en Avenida La Plata 1782. El inmueble fue embargado en marzo de 2025 y, si la negociación vuelve a fracasar, la representación de Piatti podría solicitar avanzar con su ejecución. Por el momento, no se informó una fecha concreta de remate ni que exista una subasta judicial programada.

Según indicó el club, la propuesta presentada contemplaba un desembolso inicial de dinero y la cesión de una parte de los futuros derechos de televisión. La oferta no fue aceptada y las partes fijaron una nueva instancia de negociación para el 24 de septiembre.

Desde el entorno de Piatti no se conoció públicamente, en las coberturas relevadas, una explicación detallada sobre los motivos por los cuales la propuesta fue considerada insuficiente. Por ese motivo, la descripción de las condiciones ofrecidas corresponde principalmente a la versión institucional difundida por San Lorenzo.

La situación económica del club también condiciona las alternativas disponibles. La propia entidad informó que una parte de sus ingresos por televisión ya está comprometida por acuerdos judiciales con otros acreedores. Entre los casos mencionados aparecen Lucas Menossi, con pagos mensuales de USD 80.000, y Fabricio Coloccini, con USD 55.000 mensuales.

El origen del litigio se encuentra en la segunda etapa de Piatti en Boedo. El futbolista regresó a principios de 2020, cuando Marcelo Tinelli presidía la institución. Luego de la finalización unilateral de su contrato, comenzó un reclamo que atravesó diferentes instancias judiciales hasta llegar al monto actualmente exigido.

La próxima audiencia aparece ahora como una instancia central. Si las partes encuentran una fórmula de pago, podría frenarse la posibilidad de avanzar sobre el inmueble. Si no hay entendimiento, el conflicto judicial continuará y la sede de Avenida La Plata seguirá expuesta a nuevas medidas de ejecución.