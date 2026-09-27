Los jugadores de Rosario Central celebraron la conquista de la Supercopa Internacional con los hinchas que los recibieron en el Aeropuerto de Rosario y participaron de cánticos contra Estudiantes de La Plata. El plantel dirigido por Jorge Almirón llegó a la ciudad durante la madrugada del domingo, después de imponerse por 3-1 en una final que terminó con expulsiones y enfrentamientos.

Una multitud esperó al equipo para festejar el título. Al salir del aeropuerto, los futbolistas se encontraron con los simpatizantes y se sumaron a una canción con insultos dirigidos al conjunto platense, según la cobertura de TyC Sports. La celebración prolongó fuera de la cancha la tensión que había acompañado la definición del trofeo.

Central había conseguido el campeonato después de dar vuelta el resultado. Ángel Di María convirtió dos goles y Julián Fernández anotó el tercero en la última jugada, cuando Fernando Muslera había abandonado su arco para intentar ayudar a Estudiantes a conseguir el empate.

Ese último tanto también dio paso a los incidentes del cierre. Según informó TyC Sports, Agustín Sández tuvo una reacción dirigida al banco de Estudiantes y Fabicio Iacovich respondió. Ambos fueron expulsados. La misma cobertura reportó golpes en el túnel en medio de los enfrentamientos posteriores.

El árbitro Darío Herrera quedó en el centro de los reclamos del equipo platense por sus decisiones. En ese contexto, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, ingresó al campo de juego y lo increpó directamente.

De acuerdo con lo consignado por TyC Sports, Verón le gritó “es tuyo” y “ladrón” al juez. Esas expresiones formaron parte de la protesta del dirigente tras la derrota y constituyen acusaciones suyas, sin que el material aportado permita establecer una irregularidad arbitral.