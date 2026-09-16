Colidio no podrá jugar ante Boca por la Sudamericana
Vasco da Gama tendrá una baja importante para enfrentar a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana. Facundo Colidio, incorporado por el conjunto brasileño en el último mercado de pases, no podrá disputar ninguno de los dos encuentros debido a una disposición reglamentaria vinculada con su anterior paso por River.
La situación tiene origen en la lista presentada por el club de Núñez para afrontar la fase final del certamen continental. Aunque Colidio posteriormente fue transferido a Vasco, había quedado inscripto por River y esa condición impide que pueda aparecer en la nómina de otro equipo durante las instancias decisivas.
El Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 establece que un futbolista puede ser anotado por un máximo de dos clubes durante una misma edición bajo determinadas condiciones, pero específicamente señala que ningún jugador puede estar inscripto para la fase final por más de una institución. Esa etapa comprende los playoff de octavos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Por ese motivo, Vasco ya había tenido que afrontar sin Colidio las eliminatorias ante Olimpia e Independiente Santa Fe. Aunque River posteriormente modificó su nómina, esa decisión no permitió habilitar al atacante para su nuevo club, según reconstruyó TN.
El conjunto brasileño logró avanzar igualmente. Después de eliminar a Olimpia, superó a Independiente Santa Fe y consiguió el boleto a semifinales. En la revancha de cuartos, disputada en Río de Janeiro, ganó 2-0 luego del empate sin goles registrado en Colombia.
La ausencia adquiere relevancia por el rendimiento que el delantero comenzó a mostrar desde su llegada a Brasil. De acuerdo con los datos consignados por la fuente original, convirtió dos goles y entregó dos asistencias en sus primeros siete partidos.
Por otro lado, el caso de Santiago Sosa presenta una diferencia reglamentaria. El mediocampista había sido inscripto por Racing, pero la eliminación de la Academia se produjo antes de la fase final. Esa circunstancia permitió que posteriormente Vasco pudiera incorporarlo a su nómina para las instancias eliminatorias.
De esta manera, Pedro Emanuel deberá preparar ambos encuentros frente a Boca sin Colidio. La imposibilidad de utilizarlo surge de la normativa de CONMEBOL y no de una sanción disciplinaria ni de una lesión.
La serie tendrá su primer capítulo en Buenos Aires y se resolverá una semana después en Río de Janeiro. Mientras tanto, Vasco podrá utilizar al atacante argentino en las competencias locales, pero no volverá a tenerlo disponible en esta edición de la Copa Sudamericana.