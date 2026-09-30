Alejandro “Papu” Gómez abrió un nuevo capítulo en su carrera profesional. A los 38 años, el futbolista argentino dejó el fútbol italiano y continuará su trayectoria en Forte Virtus FC, equipo que compite en la segunda categoría de Emiratos Árabes Unidos. El movimiento ya aparece registrado como concretado en distintas bases especializadas.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 comunicó el cambio a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías junto a su familia y dedicó un mensaje a los años que vivió en Italia.

“Grazie di tutto, Italia. Marhaba, Abu Dhabi. Comienza una nueva aventura”, expresó Gómez en uno de los fragmentos de su publicación, en la que también hizo referencia al proceso de adaptación que afrontará junto a su familia.

Su esposa, Linda Raff, también confirmó la mudanza familiar y señaló que la nueva etapa tendrá como destino Emiratos Árabes Unidos.

En el plano deportivo, Forte Virtus representa un cambio importante para Gómez. Será su primera experiencia profesional en Medio Oriente después de una extensa trayectoria en Europa. Agencia Noticias Argentinas informó que la institución tiene sede en Dubái y participa de la segunda división emiratí.

El argentino deja atrás una relación prolongada con el fútbol italiano. Allí defendió las camisetas de Catania, Atalanta, Monza y Padova, aunque también tuvo etapas fuera del país con Metalist de Ucrania y Sevilla de España.

Su período más extenso fue en Atalanta, donde jugó entre 2014 y comienzos de 2021 y se transformó en una de las principales referencias ofensivas del equipo de Bérgamo.

Posteriormente pasó al Sevilla. Durante esa etapa integró el plantel argentino que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y también formó parte del conjunto español campeón de la Europa League 2022/23.

Su carrera sufrió una interrupción luego de la sanción por dopaje conocida en 2023. Tras cumplir la suspensión, Gómez regresó a la actividad profesional con Padova durante 2025. En la temporada 2025/26 disputó nueve encuentros de Serie B, según registros estadísticos.

Además, una lesión en el tobillo condicionó su continuidad durante 2026. Ahora, Forte Virtus aparece como el siguiente destino de una carrera que comenzó profesionalmente en Arsenal de Sarandí y que tendrá por primera vez una escala en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.