El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó una agenda federal de infraestructura y sostuvo que la seguridad es una condición central para producir. Lo planteó en Rosario, durante la apertura del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA), que reúne a representantes de 12 provincias.

“Sin seguridad es muy difícil poder vivir, pero fundamentalmente es muy difícil poder producir”, afirmó ante los asistentes. En su exposición, vinculó las condiciones para trabajar con la situación de seguridad de la provincia y pidió que una mayor proporción de los recursos generados por el interior productivo se traduzca en obras.

Pullaro defendió el balance de su gestión con una afirmación sobre el escenario santafesino: “Después de tres años de gestión, los recibimos en una ciudad pacificada y en una provincia pacificada”. Esa caracterización formó parte de su discurso ante los representantes del sector agropecuario.

Como ejemplo, mencionó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que finalizaron el sábado. Según el gobernador, por el encuentro deportivo pasaron casi cuatro millones de personas y no se registró ninguna incidencia policial ni robos de celulares. Tanto la cifra de concurrencia como el balance de seguridad fueron presentados por el mandatario durante su intervención.

El reclamo por infraestructura ocupó otro tramo de la exposición. Pullaro sostuvo que Santa Fe realiza un aporte significativo a las exportaciones agropecuarias argentinas y cuestionó que esos recursos no regresen en obras para las provincias productivas. El planteo retomó un pedido de mayor federalismo que ya había formulado ante la FAA en 2025.

También destacó que la actividad agropecuaria genera un circuito de reinversión a través de la compra de herramientas, la incorporación de tecnología y nuevas inversiones. Desde esa perspectiva, propuso discutir cómo se distribuirán las divisas que aporten el campo, la energía y la minería.

El gobernador advirtió que, si esos recursos no llegan al interior, la economía volverá a depender principalmente del sector agropecuario. Su convocatoria apuntó a discutir una agenda de desarrollo que contemple mejores rutas, energía, conectividad y logística, junto con infraestructura en puertos y aeropuertos.

De la apertura participaron la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. También asistieron funcionarios provinciales y autoridades de instituciones productivas y académicas.