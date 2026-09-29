La Policía de Maggiolo aisló preventivamente una pieza con características compatibles con una munición o un proyectil de artillería, encontrada este martes en una vivienda desocupada. Se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II para establecer de qué se trata y si conserva algún grado de peligrosidad.

El objeto fue colocado dentro de un recipiente con arena y trasladado a un sector alejado del contacto con personas. Su identificación, antigüedad y eventual riesgo quedaron pendientes de una evaluación técnica. Hasta que se conozca ese resultado, permanecerá bajo las medidas de seguridad adoptadas.

Antes de la intervención policial, la pieza había sido llevada a la Casa de la Cultura de la localidad. La intención inicial era considerar su posible conservación y exhibición, ante la posibilidad de que tuviera interés histórico. Sin embargo, sus características motivaron la convocatoria a la Comisaría 11ª de Maggiolo.

En el procedimiento participaron el inspector Martín Arce, a cargo de esa dependencia, el inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte. Este último advirtió sobre la necesidad de tomar precauciones especiales para manipular el elemento, a partir de los conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino.

La actuación fue puesta en conocimiento del fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien interviene en las diligencias correspondientes.

Las primeras apreciaciones recogidas en la información sobre el hallazgo ubican a la pieza como un posible elemento de comienzos del siglo XX. Esa estimación se basa en su aspecto y todavía no cuenta con confirmación técnica: serán los especialistas quienes deberán determinar su antigüedad y qué tipo de proyectil podría ser.

La posibilidad de que tenga más de un siglo abrió también el interés por su eventual valor histórico para Maggiolo. Por ahora, cualquier decisión sobre su conservación o exhibición queda supeditada a conocer sus características y descartar riesgos.

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