Una pieza con características compatibles con un proyectil de artillería fue aislada preventivamente este martes 29 de septiembre en Maggiolo, tras un hallazgo que motivó la intervención policial. Se solicitó la actuación de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II para establecer qué tipo de elemento es y si conserva algún grado de peligrosidad.

El objeto había sido encontrado en una vivienda desocupada y luego fue acercado a la Casa de la Cultura de la localidad. La intención inicial era evaluar su posible interés histórico y una eventual exposición, debido a su apariencia antigua. Sin embargo, sus características llevaron a adoptar medidas de seguridad antes de avanzar con cualquier otro destino.

La pieza fue colocada dentro de un recipiente con arena y trasladada a un sector aislado, alejado del contacto con personas. Permanecerá bajo resguardo hasta que concluya la intervención de los especialistas. Por el momento, no están determinados su procedencia, su antigüedad ni su estado.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 11.ª de Maggiolo, dependencia a cargo del inspector Martín Arce, junto con el inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte. Este último advirtió sobre la necesidad de tomar precauciones especiales para manipular el objeto, a partir de los conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien dispuso el seguimiento de las diligencias correspondientes.

La evaluación técnica deberá aclarar tanto la naturaleza de la pieza como las condiciones en que puede ser manipulada. Su apariencia dio lugar a un posible interés patrimonial, pero todavía no hay una datación confirmada ni una determinación sobre su valor histórico. Cualquier eventual exhibición queda supeditada a los resultados de la intervención especializada.

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