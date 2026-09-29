Caputo cruzó a Kicillof y rechazó una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el programa económico del Gobierno y lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contra sectores empresarios que plantean la necesidad de una devaluación.

Durante una exposición realizada este martes 29 de septiembre, Caputo calificó a Kicillof como “el anticristo” y sostuvo que existen sectores que retraen inversiones ante determinados escenarios políticos.

Además, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”. Se trata de declaraciones políticas del ministro y en la información disponible no aparece una respuesta de Kicillof a esas acusaciones.

El titular del Palacio de Hacienda también cuestionó a los empresarios que reclaman modificaciones en el tipo de cambio. “Los que piden una devaluación son momias o miserables”, expresó, al considerar que esos planteos responden a intereses particulares.

En materia cambiaria, Caputo aseguró que el Gobierno dispone de herramientas para afrontar eventuales episodios de volatilidad durante 2027 y proyectó que el Banco Central podría incrementar considerablemente sus compras de divisas.

Los datos oficiales muestran que el BCRA desarrolla desde comienzos de 2026 un programa de acumulación de reservas. Hasta el 31 de julio había adquirido USD 13.337 millones en el mercado cambiario y durante agosto sumó otros USD 770 millones.

Caputo planteó que las compras podrían ubicarse cerca de USD 20.000 millones y eventualmente alcanzar entre USD 25.000 y USD 30.000 millones. Esas cifras corresponden a proyecciones del ministro y dependerán de la evolución de la economía, la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

Por otro lado, defendió la situación monetaria, la extensión de los vencimientos de deuda en pesos y los ingresos de dólares que el Gobierno espera por inversiones y por la balanza comercial.

El ministro también descartó que el Ejecutivo analice implementar un “plan platita” para estimular la actividad y aseguró que continuará trabajando sobre la reducción del denominado “costo argentino”.

Durante su presentación también hizo referencia a los jubilados. Caputo afirmó que sus ingresos aumentaron 14% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y los contrapuso con una caída del 40% que atribuyó a la administración anterior. La exposición difundida no precisa qué indicador, período específico o metodología utilizó para establecer esa comparación.

Finalmente, reconoció que la inflación argentina continúa elevada respecto de los parámetros internacionales, aunque sostuvo que la convergencia hacia niveles más bajos requiere tiempo.

De esta manera, Caputo ratificó que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y volvió a colocar el debate cambiario y las diferencias con Kicillof en el centro de la discusión política.