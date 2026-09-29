El Gobierno nacional encomendó al polista Adolfo Cambiaso una misión especial destinada a promover el deporte argentino en el exterior y le asignó, mientras dure esa tarea, la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a efectos protocolares.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1116/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno y publicado este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial.

La norma establece que Cambiaso desarrollará la tarea con carácter ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además, determina expresamente que su designación no ocasionará una erogación presupuestaria para el Estado nacional.

El objetivo de la misión será contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, particularmente del polo, utilizando su proyección como una herramienta para fortalecer la presencia y el posicionamiento del país en el exterior.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo también vinculó la iniciativa con la promoción de actividades económicas relacionadas con el deporte. Entre los objetivos mencionados aparecen el impulso a las exportaciones de bienes y servicios, la generación de oportunidades comerciales y la promoción del turismo.

En este marco, el Gobierno señaló al polo como una disciplina con reconocimiento internacional y destacó la trayectoria deportiva de Cambiaso como uno de los fundamentos para encomendarle la representación.

La categoría diplomática otorgada al polista tiene características específicas. Cambiaso no pasa a integrar por esta decisión el cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación. El rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario se le asigna únicamente a efectos protocolares y mientras permanezca vigente la misión especial.

La posibilidad está contemplada en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que permite al Poder Ejecutivo otorgar categoría diplomática de embajador a personas ajenas al cuerpo permanente cuando deben desarrollar cometidos especiales y concretos.

Por otro lado, será la Cancillería la encargada de establecer los lineamientos y mecanismos de coordinación necesarios para el desarrollo de las actividades que realice Cambiaso en representación del país.

El decreto no establece un plazo determinado para finalizar la misión. La categoría protocolar se mantendrá mientras dure el cometido asignado, por lo que los próximos pasos dependerán de los lineamientos que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores.