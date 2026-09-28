El presidente Javier Milei viajará a París para participar de una nueva edición de Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y representantes de organismos internacionales.

La información disponible hasta este lunes indica que la delegación contará con al menos 12 gobernadores provinciales: Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; y Raúl Jalil, de Catamarca.

Además, está prevista la participación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La precisión resulta necesaria porque algunas informaciones difundidas durante los últimos días mencionaron a 13 gobernadores. Sin embargo, las nóminas más recientes consignan 12 mandatarios provinciales, a los que se suma Jorge Macri. Días atrás también había aparecido entre los posibles participantes el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Argentina Week tendrá como uno de sus principales objetivos presentar oportunidades de inversión en sectores como energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología. La agenda contempla actividades en organismos internacionales y encuentros con empresarios europeos.

Por otro lado, el encuentro se desarrollará mientras el Gobierno nacional mantiene negociaciones con las provincias por diferentes proyectos que deberán pasar por el Congreso.

Entre ellos aparecen el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con mandatarios provinciales para analizar esos temas. La participación de los gobernadores en París generará nuevas oportunidades para continuar esas conversaciones, aunque hasta el momento no implica un compromiso conjunto respecto de las futuras votaciones.

En este marco, la delegación nacional incluirá además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y otros integrantes del Gabinete.

La edición parisina sucede a la Argentina Week realizada en marzo en Nueva York. En aquella oportunidad también participaron gobernadores y empresarios en diferentes mesas destinadas a presentar oportunidades económicas del país.

Ahora, el Gobierno buscará trasladar ese esquema a Europa y generar contactos con potenciales inversores. Paralelamente, la convivencia durante varios días entre funcionarios nacionales y mandatarios provinciales tendrá como telón de fondo las negociaciones políticas que continuarán en Buenos Aires tras el regreso de la comitiva.