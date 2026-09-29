El presidente Javier Milei partirá este martes 29 de septiembre rumbo a Francia para encabezar la Argentina Week en París, una misión que reunirá a funcionarios, gobernadores y representantes del sector privado con el objetivo de presentar oportunidades comerciales y de inversión en distintos sectores de la economía argentina.

La actividad comenzará el miércoles 30 y tendrá su jornada central el jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí están previstas exposiciones relacionadas con la situación macroeconómica argentina y las posibilidades de inversión en energía, minería, agroindustria, salud y biotecnología, entre otras áreas.

Uno de los principales puntos de la agenda presidencial será la reunión bilateral con Emmanuel Macron. El encuentro privado está previsto para el jueves a las 13:50, hora argentina, en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, el mandatario francés ofrecerá una recepción a la delegación argentina.

Será un nuevo encuentro entre ambos presidentes después de la reunión que mantuvieron en junio de 2025 en Niza. Macron, además, había visitado Buenos Aires en noviembre de 2024.

La comitiva argentina estará integrada por funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios. Entre los sectores representados aparecen energía, minería, petróleo y gas, agroindustria, tecnología y servicios.

Por otro lado, el viernes 2 de octubre la agenda se dividirá en diferentes encuentros sectoriales. Uno de ellos estará dedicado a energía, minerales críticos y actividad nuclear junto con especialistas de la Agencia Internacional de Energía. También habrá actividades vinculadas con tecnología e inteligencia artificial.

Otro de los encuentros previstos se realizará en la Cámara de Comercio Internacional y tendrá como uno de sus ejes las oportunidades comerciales relacionadas con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de cuestiones vinculadas con seguridad jurídica, agroindustria, infraestructura y cadenas globales de valor.

En paralelo, una delegación de empresas pesqueras argentinas participará de reuniones de negocios con representantes de la industria alimentaria francesa.

Milei también recibirá una distinción otorgada por el Paris Economic Forum. La organización anunció al mandatario argentino y al economista francés Philippe Aghion como receptores de su premio 2026. La definición sobre la relevancia económica de los premiados corresponde a los criterios establecidos por la propia entidad.

La Argentina Week se extenderá hasta el viernes y tendrá como uno de sus principales objetivos oficiales generar contactos entre representantes del sector público argentino y potenciales inversores internacionales. El resultado concreto de esas gestiones dependerá de los acuerdos y proyectos que puedan surgir después de las reuniones previstas en París.