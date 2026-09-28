La actividad del Congreso se concentrará esta semana principalmente en la Cámara de Diputados, donde comenzarán a definirse proyectos que podrían llegar al recinto durante los primeros días de octubre. Entre ellos aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional fue enviado por el Poder Ejecutivo y formalmente ingresó a Diputados el 17 de septiembre. La iniciativa fue girada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

El cronograma que maneja el oficialismo contempla comenzar su tratamiento el miércoles 30 de septiembre y avanzar hacia un posible dictamen el 6 de octubre. La intención es que pueda llegar al recinto al día siguiente, aunque las fechas permanecen sujetas a las negociaciones entre los bloques.

La iniciativa plantea endurecer las sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. También propone ampliar las restricciones actualmente vinculadas con los hidrocarburos hacia otros recursos naturales.

Además, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo. Entre otros puntos, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas con inteligencia, seguridad, infraestructura crítica y defensa nacional.

Algunos de estos capítulos comenzaron a generar observaciones entre sectores opositores y bloques dialoguistas, por lo que el texto podría sufrir modificaciones durante su recorrido parlamentario.

Por otro lado, Diputados continuará trabajando sobre las iniciativas destinadas a atender situaciones de endeudamiento familiar. Una de las propuestas discutidas contempla declarar una emergencia por 180 días, prorrogable por igual período, establecer límites sobre determinados intereses, gastos y comisiones, y habilitar mecanismos de refinanciación.

El tema fue impulsado principalmente por bloques opositores, que consiguieron previamente los votos necesarios para emplazar a las comisiones y fijar un cronograma de tratamiento.

En este marco, el oficialismo pretende reunir en una eventual sesión de octubre los debates sobre Defensa de la Soberanía, discapacidad y endeudamiento, aunque todavía deberá alcanzar acuerdos con otros espacios políticos.

La situación es diferente en el Senado. La reforma electoral impulsada por el Gobierno continúa sin reunir los consensos necesarios, particularmente alrededor de la propuesta para eliminar o suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Las posiciones de la UCR, el PRO y diferentes bloques provinciales serán determinantes para definir si la iniciativa consigue avanzar.

Así, las próximas jornadas estarán atravesadas por negociaciones entre oficialismo, oposición y bloques dialoguistas. El primer punto de referencia será el tratamiento en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía y, posteriormente, la posibilidad de conformar una mayoría que permita llevar las distintas iniciativas al recinto.