El Sindicato de Camioneros volvió a plantear la discusión por las indemnizaciones de los trabajadores del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, en momentos en que el Gobierno porteño avanza con el proceso para definir las nuevas concesiones que comenzarán en 2028.

El eje del conflicto alcanza a unos 6.000 empleados del sector, según las cifras difundidas en distintas coberturas periodísticas. Los contratos actuales vencen el 30 de septiembre de 2028 y el nuevo esquema de prestación está proyectado para extenderse durante diez años, hasta 2038.

La controversia gira alrededor del mecanismo conocido habitualmente como “Ley Moyano”. Pese a su denominación, no se trata de una ley sancionada por el Congreso ni de una norma general. Es una práctica aplicada históricamente en determinadas concesiones y actividades vinculadas al Sindicato de Camioneros.

Mediante ese sistema, cuando finaliza una concesión, los trabajadores pueden ser desvinculados, cobrar una indemnización y posteriormente continuar trabajando bajo la empresa que resulte adjudicataria.

En el caso porteño existe, además, un elemento contractual concreto: el pliego actualmente vigente contempla un apartado de “Indemnizaciones Finales” al concluir la concesión. Allí se establece un procedimiento para calcular, auditar y abonar los montos correspondientes al personal.

El conflicto reapareció porque los proyectos correspondientes al próximo período no contemplarían, hasta el momento, un mecanismo equivalente. Ante esa situación, Camioneros se declaró en estado de alerta y Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, anunció la realización de asambleas.

Desde el sector sindical sostienen que el pago constituye una conquista obtenida a través de negociaciones desarrolladas durante años. Por otro lado, desde el Gobierno porteño se cuestionó anteriormente la aplicación anticipada del mecanismo mientras los contratos y las relaciones laborales continúen vigentes.

Respecto de un supuesto pedido de Hugo Moyano para cobrar anticipadamente parte de las indemnizaciones correspondientes a 2028, se trata de una versión difundida periodísticamente que debe diferenciarse del reclamo actualmente confirmado para que el mecanismo figure en el futuro esquema contractual.

Las estimaciones difundidas ubican el eventual costo total de las indemnizaciones en cifras que podrían alcanzar alrededor de 200 millones de dólares, aunque no existe por ahora una liquidación definitiva que permita considerar ese monto como un costo final confirmado.

La próxima instancia formal será el lunes 5 de octubre, cuando el Gobierno de la Ciudad realizará desde las 12 una audiencia pública virtual para analizar los proyectos de pliegos de bases y condiciones y las especificaciones técnicas del futuro servicio de higiene urbana.

La audiencia no resolverá por sí sola el conflicto laboral, pero abrirá una nueva etapa en la discusión sobre las condiciones que regirán el servicio desde 2028. En ese marco, quedará por determinar si el esquema definitivo incorporará alguna disposición sobre las indemnizaciones y cuál será la respuesta del sindicato.