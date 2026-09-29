Un vecino de Nelson, en la provincia de Santa Fe, instaló una cámara de seguridad para descubrir por qué desaparecían prendas y elementos de limpieza de su patio. Al revisar las grabaciones, encontró una escena inesperada: un gato ingresaba a la propiedad y se llevaba tela entre los dientes.

El registro permitió observar al animal en el sector que el vecino había decidido vigilar. Las imágenes de la madrugada mostraron cómo sujetaba la ropa con la boca y se retiraba del lugar con ella.

La instalación del equipo había sido la respuesta a una serie de faltantes. El vecino había notado que ya no estaban algunos objetos que dejaba en el patio, entre ellos elementos de limpieza y ropa colgada. La reiteración de esas desapariciones lo llevó a buscar una forma de identificar al responsable.

Por eso, orientó la cámara hacia el tender y el patio trasero. Hasta entonces, desconocía qué ocurría con las cosas que faltaban. La grabación aportó una explicación al mostrar al felino llevándose uno de esos objetos, aunque el material disponible no permite establecer que haya quedado registrado cada uno de los episodios anteriores.

Después del hallazgo, el video comenzó a circular entre habitantes de Nelson y en redes sociales. La secuencia llamó la atención por el contraste entre la sospecha de una intrusión y la aparición del gato como protagonista.