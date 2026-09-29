La Municipalidad de Rosario comenzó este martes 29 de septiembre la demolición del antiguo bar Paradiso, en la zona de La Florida, para ampliar la superficie de playa pública frente al río Paraná. La intervención forma parte del Plan integral Costanera Norte y se suma al derribo del ex bar Mordisco, realizado en mayo.

La eliminación de Paradiso permitirá incorporar 882 metros cuadrados de playa, según el detalle del proyecto municipal. Del establecimiento se conservarán únicamente los baños existentes. En el caso de Mordisco, ubicado en Eudoro Carrasco 2774, la superficie prevista es de 1.568 metros cuadrados, además de recuperar 110 metros lineales de visual hacia el río.

La renovación comprende 1.500 metros lineales de costa, entre avenida Puccio y la bajada Escauriza. Incluye la reconstrucción del borde costero mediante tablestacado, la incorporación de vegetación autóctona y mejoras en las veredas hacia el norte de Puccio, con material intertrabado y una bicisenda. La explanada de cemento del ingreso sur a La Florida será reemplazada por un acceso verde y peatonal.

Las cifras difundidas sobre la superficie recuperada presentan diferencias. En declaraciones a El Tres durante la cobertura en el lugar, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, habló de 3.450 metros cuadrados que pasarán de estar construidos a destinarse a playa. El detalle municipal señala 2.450 metros cuadrados de nueva playa pública y, en otro apartado, 2.452 metros cuadrados de espacio público costero a partir de la demolición de 2.802 metros cuadrados impermeabilizados. El material disponible no aclara la diferencia entre esos alcances.

Otro frente de trabajo es la intervención sobre el conducto pluvial Piaggio, que pasa por debajo de la antigua plataforma de hormigón del ingreso sur. Ferrer explicó que estaba deteriorado y colapsado. Según el funcionario, la mejora permitirá conducir hacia el río el agua de lluvia de más de 100 hectáreas, evitar filtraciones cloacales y beneficiar a unas 24 mil personas.

La finalización de los trabajos está prevista para diciembre, anticipó Ferrer. Mientras tanto, indicó que la costa pública podrá visitarse, aunque pidió precaución ante la presencia de sectores vallados. Las áreas intervenidas se habilitarán progresivamente a medida que avancen las obras.

El subsecretario también respondió a las inquietudes por videos en redes sociales que mostraban un muro divisorio elevado en la concesión del bar Patagonia. Afirmó que la concesión había cometido un error, que el municipio lo había advertido y que fue subsanado. Según aseguró, el muro continuará a la altura correspondiente y se respetarán las condiciones previstas para la vista y la vinculación entre la arena y la rambla peatonal.