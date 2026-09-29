La Feria del Centro tendrá su décima edición en Rosario desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre. El encuentro reunirá a 180 emprendedores seleccionados de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en la estación Fluvial, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá diseño textil, artesanías y otros productos culturales. La organización reúne a las áreas de Cultura de las tres provincias y ofrecerá un espacio para conocer y comprar las producciones de los emprendimientos participantes durante las tres jornadas.

En declaraciones recogidas por Rosario3, la ministra de Cultura, Susana Rueda, precisó que la actividad se extenderá cada día desde las 15 hasta pasadas las 21. La funcionaria también vinculó la oferta de la feria con la posibilidad de elegir regalos para el Día de la Madre, que se celebrará el 18 de octubre.

La agenda cultural provincial incluye, además, la convocatoria para conformar la delegación de danza que participará en el festival de Cosquín. El Ministerio de Cultura abrió la inscripción para seleccionar a los 40 bailarines que subirán al escenario Próspero Molina en enero.

Las audiciones serán presenciales y se desarrollarán en cinco ciudades santafesinas: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Sunchales y Avellaneda. Quienes quieran participar deberán inscribirse previamente a través del portal oficial de Santa Fe Cultura.

Sobre el proceso de selección, Rueda señaló en esas declaraciones que finalizará el 11 de octubre. También anticipó que la propuesta artística de la delegación buscará homenajear a las mujeres santafesinas que hicieron historia.

Lorena, integrante del jurado evaluador identificada por su nombre en el mismo material periodístico, explicó que buscan artistas con recorrido en danza folclórica y en otros lenguajes. Según indicó, la puesta tendrá una orientación contemporánea.

La directora artística de la delegación, Clara Bertolini, destacó allí la decisión de poner en valor el trabajo de las mujeres santafesinas. También relacionó ese enfoque con el acercamiento a las músicas que vienen realizando mediante el programa territorial Santafesinas.