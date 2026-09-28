Una mujer fue detenida en Rufino en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el 25 de septiembre en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Antonio Martín, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Luis Lagioia.

Durante el allanamiento se secuestraron cinco gramos de cocaína, distribuidos en distintas muestras que dieron resultado positivo para esa sustancia. También se incautaron un recorte de nylon con vestigios de cocaína, $613.510 en efectivo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa, según la información publicada por Región360.

Por disposición del fiscal, la mujer quedó detenida y se le formó una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego fue trasladada a la Alcaidía de Melincué. La finalidad de venta es la hipótesis que se investiga.

El operativo estuvo a cargo de la División Microtráfico Región 3 de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

De acuerdo con el relato del procedimiento difundido por Región360, la investigación comenzó con tareas de campo que incluyeron observaciones del domicilio en distintos horarios. Los investigadores señalaron que detectaron maniobras compatibles con una posible comercialización de drogas. Con esa información se dio intervención a la Fiscalía y se solicitó la orden judicial para allanar la vivienda.

La investigación continúa bajo las directivas de la fiscalía especializada de Venado Tuerto.