Estudiantes de dos instituciones educativas de Chovet participaron de encuentros con autoridades locales durante los cuales presentaron proyectos, inquietudes y propuestas vinculadas con la comunidad.

Una de las actividades tuvo como protagonistas a los alumnos de 7.º grado de la Escuela Primaria N.º 6.224, quienes fueron recibidos el martes 22 de septiembre en la sede comunal.

Durante la visita presentaron el proyecto denominado “Conociendo los árboles de nuestra Plaza San Martín”, desarrollado a partir de un trabajo realizado en el área de Tecnología.

Los estudiantes investigaron las diferentes especies arbóreas existentes en la plaza y recopilaron información sobre sus nombres científicos, procedencia, principales características e importancia ecológica.

El trabajo fue presentado al presidente comunal de Chovet, Mauricio Lucic, con una propuesta concreta: aprovechar la información recopilada para avanzar en la planificación de cartelería que permita identificar las diferentes especies existentes en Plaza San Martín.

La iniciativa se encuentra en una instancia de planificación y, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno local, todavía no fueron comunicados plazos para la colocación de los carteles ni las características que tendrá el eventual sistema de identificación.

De concretarse, la propuesta permitiría incorporar información sobre el arbolado al recorrido habitual por uno de los principales espacios públicos de Chovet y, al mismo tiempo, trasladar al ámbito comunitario un trabajo desarrollado por estudiantes de la localidad.

Por otro lado, el miércoles 23 de septiembre se desarrolló una segunda actividad con jóvenes. En esta oportunidad participaron alumnos de 5.º año de la EEMPI N.º 8137.

Según informó el Gobierno de Chovet, durante el encuentro los estudiantes plantearon inquietudes, sugerencias e ideas ante las autoridades locales. El comunicado oficial no detalló cuáles fueron específicamente los temas presentados por los jóvenes ni si alguno de esos planteos derivará en proyectos concretos.

Las dos reuniones forman parte de las actividades de vinculación que el Gobierno local viene desarrollando con establecimientos educativos de Chovet. La Escuela Primaria N.º 6.224 y la EEMPI N.º 8137 ya han participado de otras instancias institucionales de la localidad.

En este marco, el proyecto sobre Plaza San Martín aparece como la iniciativa con una posible derivación concreta: transformar la investigación realizada por los alumnos en información disponible para quienes utilizan ese espacio público.

El próximo paso será determinar de qué manera se incorporará el material elaborado por los estudiantes al diseño de la cartelería y si se establece un cronograma para su instalación.