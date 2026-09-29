a diputada provincial María Fernanda Castellani realizó una recorrida por la fábrica de ladrillos La Cava, en la ciudad santafesina de San Justo, donde conoció el funcionamiento de una iniciativa que combina recuperación de residuos, producción de materiales para la construcción y generación de trabajo.

Durante la visita, la legisladora mantuvo contacto con integrantes del proyecto y recorrió las instalaciones donde se desarrolla el proceso productivo, según la información difundida sobre la actividad.

La iniciativa cuenta con antecedentes que permiten dimensionar su funcionamiento más allá de la visita. Información publicada por la Municipalidad de San Justo indica que La Cava utiliza, entre otros materiales, plástico PET recuperado para elaborar ladrillos.

El esquema forma parte de un circuito de economía circular: materiales que inicialmente son separados como residuos pueden ser recuperados, procesados y utilizados como materia prima para fabricar nuevos productos.

La experiencia de La Cava comenzó años atrás y fue incorporando distintas líneas de producción. Además de los ladrillos fabricados con PET, registros públicos anteriores mencionan la elaboración de adoquines y bloques.

Uno de los componentes del proyecto está relacionado con su dimensión social. La iniciativa surgió vinculada a familias de sectores vulnerables de San Justo y, particularmente, al trabajo desarrollado por un grupo de mujeres que comenzó a participar del proceso productivo.

Además, el proyecto fue articulado con el sistema local de recuperación de residuos. En 2023, por ejemplo, la Municipalidad informó que parte del PET recolectado mediante el Punto Limpio era derivado a La Cava para agregarle valor mediante la fabricación de ladrillos.

La iniciativa también avanzó hacia experiencias vinculadas con la construcción de viviendas. Existen antecedentes de estudios y pruebas realizados junto con instituciones universitarias para analizar las características de los materiales producidos y su utilización en soluciones habitacionales.

En este marco, la recorrida de Castellani puso nuevamente en escena una experiencia que vincula políticas ambientales, recuperación de materiales y producción local.

Sin embargo, la información difundida sobre la visita no precisó cifras actualizadas sobre cantidad de personas que trabajan actualmente en La Cava, niveles de producción, volumen de residuos procesados o cantidad de construcciones realizadas con estos materiales.

Esos datos permitirían establecer con mayor precisión la escala alcanzada actualmente por el proyecto y su impacto económico, social y ambiental en San Justo.